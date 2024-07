Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) a remporté, ce jeudi, la 2ᵉ étape du Tour d’Autriche. Au terme des 184,5 km de course entre Maria Taferl et Steyr, le Colombien s’est imposé au sprint devant Martin Marcellusi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) et Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck). À 28 ans, Rivera décroche sa deuxième victoire chez les professionnels et s’empare de la tête du classement général.

First ever pro win series -continues, this time it’s Brandon Rivera who takes his first pro win just ahead of Martin Marcellusi in stage 2 of Tour of Austria! #TourofAustriahttps://t.co/eAhjLW0aGv pic.twitter.com/xpSITZQ88D

