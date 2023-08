Oier Lazkano (Movistar Team) a remporté, ce vendredi, la 4ᵉ étape du Tour de Burgos. Dès les premiers hectomètres de ce quatrième jour de course, une belle échappée de 9 coureurs s’est constituée. À l’avant, on retrouve notamment Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Jay Vine (UAE Team Emirates) ou encore Oier Lzakano, qui comptent suffisamment d’avance pour se jouer la victoire. Au sommet de la bosse finale, le champion d’Espagne a parfaitement manœuvré pour d’offrir son quatrième succès de la saison. Il devance Santiago Buitrago et Raúl García Pierna (Equipo Kern Pharma). Pas de changement au classement général, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) reste leader avant la dernière explication ce samedi.

