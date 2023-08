Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) a remporté, ce mardi, la 1ʳᵉ étape du Tour de Burgos. Au terme de cette première étape, tracée entre Villalba de Duero et Burgos (161km), le peloton s’est disputé la victoire au sprint. Le Colombien Juan Sebastian Molano a fait parler sa pointe de vitesse. Il devance Ivan Garcia Cortina (Movistar Team) et Edoardo Affini (Jumbo-Visma). Victor Koretzky (Bora-Hansgrohe) prend la 4ᵉ place. Molano signe sa troisième victoire de la saison et s’empare du premier maillot de leader.

🚲 Victoire de Juan Sebastián Molano dans cette première étape de la Vuelta Burgos#lequipeVELO #VueltaBurgos pic.twitter.com/UojPQaeoKt — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 15, 2023

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour de Burgos