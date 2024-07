Après avoir battu Tadej Pogačar sur la 11ᵉ étape, Jonas Vingegaard a fait le plein de confiance. « Maintenant, je crois que je peux gagner le Tour de France », assure le Danois.

Vainqueur au sprint de la 11ᵉ étape du Tour de France devant Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard a montré qu’il était bel et bien capable de battre le Slovène. Trois mois après sa chute sur le Tour du Pays-Basque, le Danois est de retour à un gros niveau et espère encore monter en puissance avant les Pyrénées ce week-end.

Jonas Vingegaard :

« C’est évidemment une victoire très émouvante pour moi. Revenant d’une grave chute, ça représente beaucoup pour moi après tout ce que j’ai enduré ces derniers mois. Gagner aujourd’hui me fait repenser à tout ça. Je n’aurais jamais été capable de faire ça sans ma famille qui m’a énormément soutenu. Je suis juste content d’être ici. Je n’ai pas pu suivre l’attaque de Tadej Pogačar, elle était vraiment forte. J’ai dû me battre pour revenir. Je ne croyais pas que j’allais y arriver. Et je suis surpris de l’avoir battu au sprint. Il y a trois mois, je ne pensais vraiment pas que je serais ici aujourd’hui à jouer une victoire ».

« C’est incroyable que je sois revenu à ce niveau pour gagner une étape du Tour de France et jouer pour le classement général. Pour être honnête, je suis surpris. Je savais que j’allais être bon, mais pas à ce point. En arrivant au Tour de France, j’avais beaucoup de doutes. Maintenant, je crois que je peux gagner le Tour de France. Normalement, j’atteins mon meilleur niveau au cours de la deuxième et de la troisième semaine de course. J’espère qu’il en sera de même cette année ».