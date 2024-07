Nouvelle étape de montagne avec une arrivée au sommet du Plateau de Beille. Voici la présentation de la 15ᵉ étape du Tour de France 2024.

Pour la dernière étape de cette deuxième semaine de course, les coureurs ont rendez-vous pour une nouvelle étape de montagne. Le peloton s’élancera pour 197,7 kilomètres entre Loudenvielle et le Plateau de Beille. Dès les premiers hectomètres, une échappée de grimpeurs devrait rapidement se former sur les pentes du col de Peyressourde (6,9 km à 7,8%). Direction ensuite le col de Mente (9,3 km à 9,1%) et le Portet d’Aspet (4,4 km à 9,7%). Après une longue portion de vallée, le peloton grimpera le Col d’Agnes (10 km à 8,2%) avant d’arriver au pied de la montée finale du Plateau de Beille (15,8 km à 7,9%). À la veille de la deuxième journée de repos, cette étape pyrénéenne devrait tenir toutes ses promesses.

Départ fictif : 11 h 55

Arrivée prévisionnelle : 17 h 22

Nos favoris : Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Richard Carapaz, David Gaudu.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 00 sur Eurosport 1 et 13 h 00 sur France 3.