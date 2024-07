Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) a remporté, ce mardi, la 4ᵉ étape du Tour de France 2024. Le début d’étape a été très rapide avec de nombreux coureurs et équipes souhaitant prendre la bonne échappée de jour. Finalement, après plusieurs kilomètres de bataille, un groupe de 17 coureurs parvient à faire la différence. À l’avant, on retrouve Oier Lzakano (Movistar Team), Stephen Williams (Israel – Premier Tech), Warren Barguil (dsm-firmenich PostNL) ou encore trois coureurs de la Groupama-FDJ (Gaudu, Grégoire, Madouas). Dans le peloton, UAE Team Emirates contrôle l’écart.

🇮🇹 ➡️🇫🇷 🙏 Arrivederci @LeTour_Italia! Grazie per questo magnifico « Grand Départ »! 🙏 Good bye Italy! Thank you for this wonderful Grand Départ 🙏 Au-revoir l’Italie ! Merci pour ce magnifique Grand Départ !#TDF2024 pic.twitter.com/LLk1JjYxMF — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2024

Dans la dernière ascension du col du Galibier, Nils Politt, Tim Wellens, Pavel Sivakov puis Joao Almeida imposent un gros temps en tête de peloton. 4ᵉ du classement général l’an dernier, Simon Yates (Jayco-AlUla) est distancé tout comme le maillot jaune Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).

Dans le dernier kilomètre, Pogacar passe à l’offensive. Jonas Vingegaard s’accroche dans un premier temps avant de céder quelques longueurs au Slovène. Au sommet, Pogacar compte 07″ d’avance sur le Danois. Dans la descente, l’écart stagne entre les deux grands favoris du Tour dans un premier temps avant que Pogacar ne creuse l’écart. Vingegaard est même repris par Carlos Rodriguez et Primož Roglič. Le leader d’UAE Team Emirates s’impose en solitaire à Valloire, 35″ devant le groupe poursuivants. Remco Evenepoel est 2ᵉ devant, Juan Ayuso, 3ᵉ. Pogacar retrouve le maillot jaune et compte désormais 45″ d’avance sur Evenepoel et 50″ sur Vingegaard.

🔥 HERE THEY GO! @TamauPogi and Jonas Vingegaard jumps in his wheel! 🔥 C’EST PARTI ! @TamauPogi attaque et Jonas Vingegaard saute dans sa roue !#TDF2024 pic.twitter.com/nIFHg76AKV — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2024

Le classement de la 4ᵉ étape du Tour de France 2024

Tadej Pogačar Remco Evenepoel Juan Ayuso

Results powered by FirstCycling.com