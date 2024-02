Mads Pedersen (Lidl-Trek) a remporté, ce vendredi, la 1ʳᵉ étape du Tour de la Provence. Après le prologue dans les rues de Marseille ce jeudi, les coureurs s’élançaient pour 157 kilomètres de course sous la pluie entre Aix-en-Provence et Martigues. À 5 kilomètres de l’arrivée, les trois derniers rescapés de l’échappée, Alexis Gougeard (Cofidis), Thomas Bonnet (Team TotalEnergies) et Kévin Avoine (Van Rysel – Roubaix), sont repris par le peloton. En raison des conditions météo difficiles, aucune bonification n’a été attribuée au cours de l’étape et le temps pour le général ont été gelés à 5 kilomètres de l’arrivée. Dans le final, Mads Pedersen fait parler sa puissance et s’impose facilement au sprint devant Axel Zingle (Cofidis) et Samuel Watson (Groupama-FDJ). Le Danois signe déjà sa quatrième victoire de la saison et conserve la tête du classement général.

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour de la Provence