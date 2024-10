Arvid De Kleijn (Tudor Pro Cycling Team) a remporté, ce jeudi, la 5ᵉ étape du Tour de Langkawi. Déjà vainqueur de la 4ᵉ étape, le Néerlandais a récidivé en s’imposant de nouveau au sprint. Il devance Matteo Malucelli (JCL Team UKYO) et Gleb Syritsa (Astana Qazaqstan Team). Max Poole (Team dsm-firmenich PostNL) est toujours en tête du classement général.

Arvid de Kleijn wins the fifth stage of Tour de Langkawi! #LTdL2024https://t.co/ul1rVzNI4c pic.twitter.com/gN8Ek26XdX

— Eemeli (@LosBrolin) October 3, 2024