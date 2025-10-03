Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce vendredi, la 19ᵉ édition du Tour de Münster. Le Belge s’est imposé au sprint, juste devant Arnaud De Lie (Lotto Cycling Team), qui restait sur une série de trois victoires. Pavel Bittner (Picnic PostNL) complète le podium. Anthony Turgis (TotalEnergies) prend la 6ᵉ place.

58e victoire en carrière pour Jasper Philipsen ! Le Belge fait le doublé sur le Tour de Münster en gagnant le sprint devant Arnaud De Lie pic.twitter.com/92cDz1CYkt — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 3, 2025

Le classement du Tour de Münster 2025

Jasper Philipsen Arnaud De Lie Pavel Bittner

Results powered by FirstCycling.com