Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce vendredi, la 19ᵉ édition du Tour de Münster. Le Belge s’est imposé au sprint, juste devant Arnaud De Lie (Lotto Cycling Team), qui restait sur une série de trois victoires. Pavel Bittner (Picnic PostNL) complète le podium. Anthony Turgis (TotalEnergies) prend la 6ᵉ place.

Le classement du Tour de Münster 2025
  1. Jasper Philipsen
  2. Arnaud De Lie
  3. Pavel Bittner

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : Sparkassen Münsterland Giro