Victor Langellotti (Ineos Grenadiers) a remporté, ce samedi, la 6ᵉ étape du Tour de Pologne 2025. Dans le dernier kilomètre, Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) anticipe et semble s’envoler vers la victoire. Mais Victor Langellotti parvient à revenir sur l’Américain avant de le déposer dans les derniers mètres. Le Monégasque s’impose pour la première fois en World Tour et sous les couleurs de la formation Ineos Grenadiers. Langellotti fait coup double et s’empare du maillot jaune avant le CLM final ce dimanche.
Qu’est-ce que tu viens de nous faire, Victor Langellotti ? 🤯 pic.twitter.com/FkjeA5lbAI
— Eurosport France (@Eurosport_FR) August 9, 2025
Le classement de la 6ᵉ étape du Tour de Pologne
- Victor Langelotti
- Brandon McNulty
- Pello Bilbao
