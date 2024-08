Thibau Nys (Lidl-Trek) a remporté, ce samedi, la 7ᵉ étape du Tour de Pologne. Dans le final, Archie Rayan (EF Education-EasyPost) fausse compagnie à ses compagnons d’échappée et s’en va seul. Mais l’Irlandais est repris par le groupe des favoris au pied de la montée finale. Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) tente sa chance avant la flamme rouge, mais ça revient dans les derniers hectomètres et Thibau Nys s’impose facilement, pour la troisième fois cette semaine. Il devance Diego Ulissi (UAE Team Emirates) et Oscar Onley (dsm-firmenich PostNL). 4ᵉ de l’étape, Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) est toujours leader du classement général avant la dernière étape ce dimanche.

Thibau Nys wins the 6th stage of Tour de Pologne! Very strong again 💪 #TourdePolognehttps://t.co/EXcdFkm9dc pic.twitter.com/oC9VdXRQYs — Eemeli (@LosBrolin) August 17, 2024

Le classement de la 7ᵉ étape du Tour de Pologne

Thibau Nys Diego Ulissi Oscar Onley

Results powered by FirstCycling.com