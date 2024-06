Anders Foldager (Jayco-AlUla) a remporté, ce jeudi, la 2ᵉ étape du Tour de Slovaquie. Au terme d’un final taillé pour puncheurs (0,7 km à 6,7%), le Danois s’est imposé devant Jenno Berckmoes (Lotto Dstny) et Lukáš Kubiš (Elkov – Kasper). Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) prend la quatrième place. À 22 ans, Foldager décroche sa première victoire chez les professionnels et s’empare de la tête du classement général de ce Tour de Slovaquie.

