Quatre victoires en quatre jours. Paul Magnier n’a laissé que des miettes à ses concurrents sur le Tour de Slovaquie.

Il était le grand favori en cas d’arrivée groupée sur le Tour de Slovaquie et Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a répondu présent. Et c’est le moins qu’on puisse dire ! L’Isérois s’est imposé au sprint lors des quatre premières étapes. Avec sa victoire sur le GP de Fourmies dimanche dernier, le sprinter français a donc levé les bras cinq fois en une semaine. Néanmoins, Magnier ne réalisera pas le sans faute sur ce Tour de Slovaquie puisque la dernière étape ce dimanche arrive au sommet. Mais le coureur de la Soudal Quick-Step pourra tirer un bilan plus que positif sur ce Tour de Slovaquie, lui qui compte désormais 10 victoires cette année.