Elisa Balsamo (Lidl-Trek) a remporté, ce dimanche, la 4ᵉ étape du Tour de Valence Féminin 2025. Au terme de ce dernier jour de course, une échappée de neuf coureuses s’est constituée, mais a été reprise par le peloton dans le dernier kilomètre. C’est finalement Elisa Balsamo qui s’impose pour la deuxième fois cette semaine, devant Agnieszka Skalniak-Sójka (CANYON//SRAM zondacrypto) et Liane Lippert (Movistar Team). Demi Vollering (FDJ-Suez) remporte le classement général après avoir fait la différence dès la 1ʳᵉ étape et lance parfaitement sa nouvelle aventure avec la FDJ-Suez. Sur le podium final, elle devance Marlen Reusser (Movistar Team) et Anna van der Breggen (Team SD Worx-Protime).

Elisa Balsamo wins the last stage of Setmana Ciclista Valenciana! Final GC goes to Demi Vollering 🏆 #SetmanaCiclistahttps://t.co/1pzn1Chf49 pic.twitter.com/pTplb4TVCj — Eemeli (@LosBrolin) February 16, 2025

Le classement de la 4ᵉ étape du Tour de Valence Féminin 2025

Elisa Balsamo Agnieszka Skalniak-Sójka Liane Lippert

