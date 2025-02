Elisa Balsamo (Lidl-Trek) a remporté, ce samedi, la 3ᵉ étape du Tour de Valence Féminin. À 25 kilomètres de l’arrivée, dans la descente finale menant vers l’arrivée, trois coureuses, Amber Kraak (FDJ-Suez) / Mireia Benito (AG Insurance – Soudal Team) / Maeva Squiban (UAE Team ADQ), parviennent à prendre quelques longueurs d’avance sur le peloton, emmené par les Lidl-Trek d’Elisa Balsamo. Après un gros relais d’Anna van der Breggen (Team SD Worx Protime), le peloton revient juste avant la flamme rouge. 2ᵉ ce vendredi, Elisa Balsamo s’impose et décroche sa première victoire de la saison. Elle devance Ingvild Gåskjenn (Uno-X Mobility) et Agnieszka Skalniak-Sójka (CANYON//SRAM zondacrypto). Demi Vollering (FDJ-Suez) conserve la tête du classement général avant la dernière étape ce dimanche.

Elisa Balsamo wins Stage 3 of the 2025 Setmana Ciclista Valenciana!

The break of Kraak, Squiban and Benito came close today but ultimately Lidl-Trek did enough to close it up for the win for Barzi#SetmanaCiclista pic.twitter.com/CjWEHBnsw2

— Mathew Mitchell (@MatMitchell30) February 15, 2025