Mischa Bredewold (Team SD Worx – Protime) a remporté, ce vendredi, la 2ᵉ étape du Tour de Valence Féminin. Après avoir ouvert la route seule en tête durant de nombreux kilomètres, Brodie Chapman (UAE Team ADQ) est reprise par le peloton à 4 kilomètres de l’arrivée. Au terme d’un sprint décousu, l’ancienne championne d’Europe Mischa Bredewold s’impose au sprint devant Elisa Balsamo (Lidl-Trek) et Liane Lippert (Movistar Team). 4ᵉ de l’étape, Demi Vollering (FDJ-Suez) conserve la tête du classement général suite à sa victoire en solitaire sur la 1ʳᵉ étape.

Mischa Bredewold wins Stage 2 of the Setmana Ciclista Valenciana!

Ride of the day was @Brodie_Mai though, going in the break and then solo for 100km#SetmanaCiclista pic.twitter.com/6GagimTVUr

— Mathew Mitchell (@MatMitchell30) February 14, 2025