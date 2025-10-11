Dorian Godon (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce samedi, la 52ᵉ édition du Tour de Vendée. Le champion de France s’est imposé au sprint sur cette 17ᵉ et dernière manche de la Coupe de France de cyclisme 2025. Il devance Émilien Jeannière (TotalEnergies) et Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta).

Dorian Godon a remporté le #TourdeVendée devant Emilien Jeannière et Giovanni Lonardi pic.twitter.com/ZVQA0Z2ocT — 🚴 Les Rois du Peloton 🚲 (@LRoisDuPeloton) October 11, 2025

Vainqueur de la Coppa Bernocchi ce lundi, Dorian Godon signe sa deuxième victoire de la semaine. Ce dimanche, il sera au départ de Paris-Tours, sa dernière course avec le maillot Décathlon AG2R La Mondiale, avant de rejoindre Ineos Grenadiers en 2026. 4ᵉ du Tour de Vendée, Clément Venturini (Arkéa – B&B Hotels) remporte le classement général de la coupe de France. La Groupama-FDJ termine meilleure équipe.

Le classement du Tour de Vendée 2025

Dorian Godon Émilien Jeannière Giovanni Lonardi

Results powered by FirstCycling.com