Alessandro Covi (UAE Team Emirates XRG) a remporté, ce mardi, la 1ʳᵉ étape du Tour des Abruzzes 2025. Près de trois ans après sa dernière victoire, l’Italien s’est imposé en puncheur devant ses compatriotes Filippo Fiorelli (VF Group BardianiCSF-Faizanè) et Alessandro Fancellu (JCL Team Ukyo). Alessandro Covi est également en tête du classement général avec le premier maillot bleu.

🇮🇹 More than 1000 days later since his last win, @AlessandroCovi finds success once again! #IlGirodAbruzzo pic.twitter.com/HRF3jCObY7

— Il Giro d’Abruzzo (@il_GirodAbruzzo) April 15, 2025