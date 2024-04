Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team) a remporté, ce jeudi, la 3ᵉ étape du Tour des Abruzzes. Dans l’ascension finale du Prati di Tivo (14,7 km à 7%), la formation UAE Team Emirates impose un gros rythme en tête de course. Dans les derniers kilomètres, Pavel Sivakov et Adam Yates multiplient les attaques, mais ne parviennent pas à distancer Lutsenko. Dans les deux derniers kilomètres, un autre UAE Team Emirates revient dans le match avec le retour de Diego Ulissi. Mais rien à faire, Alexey Lutsenko s’impose au sprint devant Ulissi et Adam Yates. Le champion du Kazakhstan s’empare également de la tête du classement général.

