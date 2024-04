Pavel Sivakov (UAE Team Emirates) a remporté, ce vendredi, la 4ᵉ étape du Tour des Abruzzes. Dans la principale ascension du jour, le Castel del Monte (14.2 km à 4.5%), trois coureurs passent en tête au sommet. Devant, on retrouve le leader de la course, Alexey Lutsenko (Astana Qzaqstan Team), George Bennett (Israel – Premier Tech) et Pavel Sivakov (UAE Team Emirates). Dans la dernière ascension du jour, Sivakov multiplie les attaques, mais ne parvient pas à faire la différence. Dans le sprint final, en montée, Sivakov s’impose devant Bennett et Lutsenko, qui s’est désintéressé de la victoire d’étape. Le Kazakh remporte le classement général devant Sivakov et Bennett.

🤝🏻 ¡¡𝗧𝗿𝗶𝘂𝗻𝗳𝗼 𝗽𝗮𝗰𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗦𝗶𝘃𝗮𝗸𝗼𝘃!! 𝙇𝙪𝙩𝙨𝙚𝙣𝙠𝙤 𝙨𝙚 𝙡𝙡𝙚𝙫𝙖 𝙡𝙖 𝙜𝙚𝙣𝙚𝙧𝙖𝙡 𝙙𝙚𝙡 𝙂𝙞𝙧𝙤 𝙙'𝘼𝙗𝙧𝙪𝙯𝙯𝙤. 📱💻📺 Lo viste en @eurosport_es #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/fJveWJvXjs — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 12, 2024

Le classement de la 4ᵉ étape du Tour des Abruzzes