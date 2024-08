Jelte Krijnsen (Parkhotel Valkenburg) a remporté, ce samedi, la 4ᵉ étape du Tour du Danemark. Sorti dans le final, le Néerlandais s’est imposé en solitaire dans les rues d’Holbæk. Il devance son compagnon d’échappé Anton Stensby (Team Coop – Repsol). Tobias Lund Andresen (dsm-firmenich PostNL) règle le sprint du peloton et prend la 3ᵉ place. Arnaud De Lie (Lotto Dstny) conserve la tête du classement général avant la dernière étape ce dimanche.

Jelte Krijnsen takes his first pro win with a solo ride in the 4th stage of the PostNord Tour of Denmark. #PNDKR24https://t.co/UhtRl71q9f pic.twitter.com/xIdhnR7ctD

— Eemeli (@LosBrolin) August 17, 2024