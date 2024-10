Matevž Govekar (Bahrain Victorious) a remporté, ce dimanche, la 6ᵉ étape du Tour du Guangxi. Au terme de ce dernier jour de course, le Slovène a réglé un groupe d’une cinquantaine de coureurs au sprint. Il devance Marjn van den Berg (EF Education-EasyPost) et son coéquipier Robert Stannard. Vainqueur de l’étape reine ce samedi, Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) s’adjuge le classement général de ce Tour du Guangxi 2024. Oscar Onley (dsm-firmenich PostNL) et Alex Baudin (Décathlon AG2R La Mondiale) complètent le podium final.

Matevz Govekar wins the final stage of Gree – Tour of Guangxi and takes his first ever WT win! Lennert Van Eetvelt takes home the final GC #TOG2024https://t.co/3Q1vlWh4OX pic.twitter.com/3po4OrqaqL

— Eemeli (@LosBrolin) October 20, 2024