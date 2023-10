L’équipe Intermarché-Circus-Wanty a décidé de retirer Madis Mihkels et Gerben Thijssen du Tour du Guangxi suite à un acte raciste.

Alors que le Tour du Guangxi est de retour au calendrier, quatre ans après sa dernière édition en 2019, les deux coureurs d’Intermarché-Circus-Wanty Madis Mikhels et Gerben Thijssen ne disputeront finalement pas l’épreuve. Dans une vidéo postée sur le compte Instagram de Gerben Thijssen, on voit Madis Mikhels mimer des yeux bridés. Suite à cet acte, la formation Intermarché-Circus-Wanty a décidé de retirer ses deux coureurs de la course et va analyser la situation pour déterminer quelles suites disciplinaires donner à cet incident.

Le communiqué d’Intermarché-Circus-Wanty :

« Nous regrettons vivement le comportement de nos coureurs Madis Mihkels et Gerben Thijssen et les images apparues sur les réseaux sociaux. Nous tenons sincèrement à nous excuser auprès du peuple et des fans chinois, au gouvernement de la province de Guangxi, à la Fédération Cycliste de Chine et à toutes les parties impliquées dans l’organisation du Tour de Guangxi pour l’image véhiculée de notre sport ».

« Depuis toujours, notre équipe Intermarché-Circus-Wanty, qui rassemble plus d’une quinzaine de nationalités au sein de son projet, et nos partenaires défendent activement l’égalité des chances et la lutte contre le racisme. Nous avons décidé de retirer Madis Mihkels et Gerben Thijssen de l’épreuve et allons désormais analyser les suites disciplinaires à donner à cet incident. »