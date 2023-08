Madis Mihkels (Intermarché-Circus-Wanty) a remporté, ce samedi, la 3ᵉ étape du Tour d’Allemagne. Le coureur estonien a réglé au sprint le peloton, composé d’une quarantaine de coureurs, et décroche sa deuxième victoire chez les professionnels. Il devance Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe) et Quinten Hermans (Alpecin-Deceunicnk). Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) reste leader du classement général avant la dernière étape ce dimanche.

Der letzte KM: Welch ein Finale in @Essen_Ruhr! Herzlichen Glückwunsch!

The last KM of an incredible finish in @Essen_Ruhr! Congratulations!

🥇@mihkelsmadis 🇪🇪 (@IntermarcheCW )

🥈@Dannyvanpoppel 🇳🇱 (@BORAhansgrohe)

🥉@Quintenhermans 🇧🇪 (@AlpecinDCK )#DeineTour pic.twitter.com/1zFR78uosd

— Deutschland Tour (@DeineTour) August 26, 2023