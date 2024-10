Le Tour du Guangxi, dernière course World Tour de la saison, débute ce mardi 15 octobre. Voici le parcours et les favoris.

Le Tour du Guangxi a lieu du 15 au 20 octobre. Les coureurs s’élanceront pour six étapes dans la région, située au sud de la Chine. Créée en 2017, cette épreuve est inscrite au calendrier UCI World Tour. La course a été annulée entre 2020 et 2022 en raison de la pandémie de Covid-19. Pour son retour au calendrier en 2023, c’est Milan Vader (Jumbo-Visma) qui avait remporté le classement général devant Rémy Rochas (Cofidis) et Ethan Hayter (Ineos Grenadiers).

Le palmarès du Tour du Guangxi

Le parcours du Tour du Guangxi 2024

1ʳᵉ étape : Fangchenggang → Fangchenggang (149,4 km)

2ᵉ étape : Chongzuo → Jingxi (181,5 km)

3ᵉ étape : Jingxi → Bama (214 km)

4ᵉ étape : Bama → Jinchengjiang (176,8 km)

5ᵉ étape : Yizhou → Nongla (165,8 km)

6ᵉ étape : Nanning → Nanning (134,3 km)

Les favoris du Tour du Guangxi 2024









Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) ★★★★





Oscar Onley (dsm-firmenich PostNL) ★★★★





Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) ★★★





Tim Wellens (UAE Team Emirates) ★★★













Joseph Blackmore (Israel – Premier Tech) ★★★





Max Poole (dsm-firmenich PostNL) ★★





Pavel Sivakov (UAE Team Emirates) ★★





Quinn Simmons (Lidl-Trek) ★★





Emanuel Buchmann (Red Bull Bora-Hansgrohe) ★





Alex Baudin (Décathlon AG2R La Mondiale) ★





Comment suivre le Tour du Guangxi 2024 ?

La course sera diffusée sur Eurosport/Max.