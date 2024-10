Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) a remporté, ce samedi, la 5ᵉ étape du Tour du Guangxi, en Chine. Au sommet de la difficulté finale de Nongla, le Belge s’est imposé en puncheur, devant Oscar Onley (dsm-firmenich PostNL). Alex Baudin (Décathlon AG2R La Mondiale) complète le podium, juste devant son coéquipier Victor Lafay. Van Eetvelt s’empare de la tête du classement général et prend une belle option sur la victoire finale.

Lennert Van Eetvelt WINS the Queen stage! 👑

The Lotto-Dstny rider looks on track to take it all in the GC at the Tour of Guangxi! 🏆👀#TOG2024 pic.twitter.com/Hkc9Ly6clv

— Eurosport (@eurosport) October 19, 2024