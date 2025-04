Milan Fretin (Cofidis) a remporté, ce mercredi, la 73ᵉ édition du Tour du Limbourg, en Belgique. Malgré une crevaison dans le final, le sprinter belge a pris le vélo de son coéquipier Stanisław Aniołkowski avant de s’imposer au sprint. Il devance Simon Dehairs (Alpecin-Deceuninck) et Milan Menten (Lotto). Pierre Barbier (Wagner Bazin WB) termine au pied du podium. Dans le dernier kilomètre, certains coureurs ont pris trop large dans un virage et sont passés de l’autre côté des barrières. Deux coureurs de la Flanders – Baloise ont violemment chuté après avoir percuté les barrières.

Fretin wins the sprint, even without his own wheels! 👏 #RVL25 #FLCS pic.twitter.com/BdkeK7s9fE

— Ronde van Limburg (@RondeLimburg) April 16, 2025