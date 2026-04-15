Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mercredi, la 74ème édition du Tour du Limbourg. Après avoir lancé son sprint à 300 mètres de la ligne, le Belge s’est facilement imposé, loin devant ses concurrents. Il devance Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) et Floris Van Tricht (NSN Cycling Team). Après sa sa victoire sur le GP de l’Escaut, Tim Merlier décroche sa deuxième victoire de la saison, la 68ème de sa carrière.

EL MAGO MERLIER 🪄 El belga gana el Tour de Limburgo con una remontada estratosférica en los minutos finales Lo has visto en Eurosport y @streammaxes 🚴 pic.twitter.com/ymW4D6JqVi — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 15, 2026

Le classement du Tour du Limbourg 2026