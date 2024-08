Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility) a remporté, ce mardi, la 1ʳᵉ étape du Tour Poitou-Charentes. L’ancien champion de Norvège s’est imposé au sprint dans les rues de Cognac. Il devance ses compagnons d’échappée Samuel Leroux (Van Rysel – Roubaix) et Thomas Gachignard (TotalEnergies). Paul Penhoët (Groupama-FDJ) règle le sprint du peloton et prend la 6ᵉ place à 12″. Dversnes décroche sa première victoire de la saison et s’empare de la tête du classement général.

🚴‍♂️ Victoire au sprint de Fredrik DVERSNES (@UnoXteam) à Cognac ! pic.twitter.com/5AsE5yMf5g — Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine (@TourPoitouChtes) August 20, 2024

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour Poitou-Charentes

Fredrik Dversnes Samuel Leroux Thomas Gachignard

Results powered by FirstCycling.com