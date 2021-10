Publié le 10/10/2021 19:45

Marion Rousse, consultante de France Télévisions et ancienne cycliste professionnelle, devient la directrice du Tour de France féminin, qui fera son retour en 2022 grâce à Zwift.

Le monde du cyclisme féminin attend avec impatience le dévoilement du parcours de la première édition du Tour de France Femmes avec Zwift, le 14 octobre prochain au Palais des Congrès de Paris. Les huit étapes programmées du 24 au 31 juillet 2022 seront annoncées par Marion Rousse, nommée directrice de l’épreuve par Amaury Sport Organisation. Championne de France en 2012, la coureuse, qui a mis fin à sa carrière professionnelle en 2015, s’est tournée vers le métier de consultante télé au sein des équipes de France Télévisions, puis s’est parallèlement exercée depuis 2019 à l’organisation de courses en tant que directrice adjointe du Tour de La Provence.





Marion Rousse, directrice du Tour de France Femmes avec Zwift :

« Quand j’étais petite fille, je regardais le Tour de France à la télé avec admiration et lorsque j’ai commencé ma carrière, je me doutais que je n’allais jamais avoir l’occasion de le courir. Alors bien sûr, j’ai été très fière qu’on pense à moi pour m’occuper de ce Tour de France Femmes avec Zwift, et surtout parce que nous souhaitons faire le maximum pour que des petites filles rêvent d’y participer. Le cyclisme féminin a beaucoup évolué ces dernières années, en partie grâce à A.S.O., mais il manquait une course à étapes de référence avec une réelle résonnance médiatique. Maintenant que j’ai accepté cette mission, je compte m’investir afin qu’elle rentre dans le cœur du public… et pour longtemps, parce qu’il ne s’agit pas de se lancer pour deux ou trois éditions ».

Christian Prudhomme, directeur du Tour de France :

« Si l’épreuve a vocation à devenir la course de référence du cyclisme féminin, il était évident de faire appel à la meilleure ambassadrice de ce sport, connue et appréciée du grand public comme des experts. Et son enthousiasme immédiat à nous rejoindre confirme l’élan qui porte la naissance de l’événement ».