Nouveautés

Publié le 30/06/2021 11:00

Un design spécifique à l'occasion du 108ème Tour de France.

Le Tour de France est l’une des plus importantes et plus belle courses cyclistes, un rendez-vous incontournable et l’un des plus grand tours au monde. Le Tour de France c’est trois semaines intenses qui peuvent faire naitre des héros, tomber des icônes mais surtout provoquer des émotions intenses.

A l’occasion de ce 108ème du Tour de France, Canyon, qui équipe les Movistar, les Alpecin-Fenix et la team Arkéa-Samsic, et dont le cadre a déjà gagné trois grands tours et deux championnats du monde, présente une édition spéciale de son Ultimate CF SLX 8 Disc sobrement nommé « TDF ».

Ce design particulier reprend le singulier motif des cartes à jouer sur l’ensemble du cadre, sur le top tube nous retrouvons la carte Joker, seule carte révélée du jeu, qui a pour symbolique ici d’apporter la chance au coureur. Sur le Tour c’est le coureur Elie Gesbert, natif de Bretagne et qui roule pour Arkéa-Samsic, équipe locale aussi, qui roulera sur ce cadre.

Design Canyon CF SLX TDF 2021 | © Canyon

Ce design rend aussi hommage à la tradition des jeux de de cartes dans le cyclisme, Eddy Merckx lui même passait du temps à jouer entre les étapes. D’autres parallèles entre cyclisme et jeux de cartes subsistent comme la « poker face ».

Cadre Canyon CF SLX TDF 2021 | © Canyon

En terme d’équipements, ce Ultimate CF SLX TDF est doté d’un groupe SRAM 12v eTap AXS avec capteur de puissance, un cockpit Canyon CP 10 en carbone, des roues DT Swiss ARC 1400 de 50mm en carbone, des pneus continental GP 5000, le tout pour 5 999€.

canyon CF SLX TDF 2021 | © Canyon

Le vélo est disponible dès aujourd’hui uniquement sur Canyon.com