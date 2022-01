Le nouveau design du Specialized Tarmac SL7 pour le champion du monde Julian Alaphilippe

Publié le 17/01/2022 18:00

Une nouvelle saison signifie de nouveaux graphismes pour les Tarmac SL7 et une édition spéciale pour le Champion du monde Julian Alaphilippe.

Specialized célèbre à sa façon les victoires consécutives de Julian Alaphilippe aux championnats du monde avec un design de cadre Tarmac SL7 en édition limitée inspiré par l'émotion, le sacrifice et le tourbillon de la compétition. Pour 2022, c'est un design que Julian lui-même a créé en collaboration avec les designers de chez Specialized. Avec de jolis détails comme un effet marbré et des motifs subtils, son Tarmac SL7 inclut aussi les rayures arc-en-ciel que les champions du monde de cyclisme portent depuis 1927.





"Je suis très fier d'avoir un vélo unique et personnalisé. Il m'a procuré une grande émotion quand je l'ai découvert car c'est le vélo dont j'ai toujours rêvé et qui correspond à qui je suis. Il est tel que je l'avais imaginé : simple mais avec de petits détails qui sont importants pour moi. Je suis content d'avoir eu la chance de collaborer avec l'équipe Specialized pour y arriver. " - Julian Alaphilippe - Champion du monde de course sur route hommes élite 2020/2021