Le Tour de France rend hommage à Raymond Poulidor avec une vidéo

Publié le 14/11/2021 09:35

À l'occasion des deux ans de la disparition de "Poupou" le Tour de France lui dédie une vidéo.

Raymond Poulidor, légende du cyclisme, un homme aux 181 victoires et 92 secondes places. Une carrière oscillant entre infortunes et célébrations, "éternel second" derrière Jacques Anquelil en 1960 puis derrière Eddy Merckx en 1970. Nous retiendrons surtout un homme franc, au moral et au physique de fer qui lui ont valu le surnom affectueux de Poupou.





Le compte Twitter du Tour de France a dédié une courte vidéo hommage à Raymond Poulidor

La vidéo du Tour de France pour Raymond Poulidor