Tour du Rwanda : les Men in Glaz pour la course et au soutien des clubs locaux

Publié le 20/02/2022 11:00

L’équipe bretonne, B&B HOTELS – KTM alias les Men in Glaz, prendra aujourd’hui le départ du Tour du Rwanda. Une participation qui va bien plus loin que la course car aussi au soutien des instances et clubs locaux.

C’est la seconde fois que l’équipe bretonne B&B HOTELS – KTM prendra le départ du Tour du Rwanda. L’an passé déjà, l’équipe ProTeam dirigée par Jérôme Pineau avait participé à cette épreuve en 8 étapes. En effet, les Men in Glaz (glaz signifiant bleu en breton en référence à la couleur de leur maillot) avaient fini meilleure équipe de l’édition et Alan Boileau avait remporté le maillot de meilleur jeune. Cette première participation avait été une découverte pour l’équipe bretonne. Cette fois, le groupe revient avec aussi l’intention de soutenir les instances et les clubs locaux à trois ans des championnats du Monde qui seront organisés à Kigali, la capitale rwandaise.





Une grosse envie des Men in Glaz de revenir au Tour du Rwanda

Dans son communiqué de presse, l’équipe B&B HOTELS – KTM insiste sur le fait qu’ils sont tombés sous le charme du Pays des Mille Collines. Pierre Roland, qui avait remporté en solitaire l’étape de l’ascension du Mont Kigali l’an passé, a ainsi déclaré à l’époque : « L’an prochain, je reviendrai avec deux valises de vêtements et, si possible, ma femme et mes filles. J’ai tellement envie qu’elles découvrent ce pays, son atmosphère, sa beauté et sa population… ».

Le grimpeur de l’équipe bretonne poursuit : « Cette expérience m’a profondément ému et j’ai rapidement ressenti le besoin de revenir avec un œil différent. La visite du Mémorial du Génocide m’avait bouleversé et j’ai ensuite perçu différemment la gentillesse et les sourires locaux. Comme dans beaucoup de pays africains, une très grande partie de la population est démunie mais donne beaucoup. C’est inspirant… On ne pouvait pas revenir sans rien à leur offrir ».

Soutenir les instances locales et les clubs locaux

La participation des Men in Glaz à cette édition 2022 du Tour du Rwanda ne se limitera pas à la course. En effet, les organisateurs de la course ont contacté l’équipe bretonne via l’ambassade de France pour évoquer un éventuel soutient de B&B HOTELS – KTM en vue de la préparation des Championnats de course du route en 2025 qui seront organisés au Rwanda. Une proposition qui a tout de suite intéressé Jérôme Pineau le manager général : « Nous n’avons pas hésité une seule seconde ». Ce dernier ajoute : « Nouer un lien avec le Rwanda en venant en aide aux pratiquants sur place et aux acteurs du cyclisme local entre pleinement dans notre projet d’une équipe pas uniquement tournée vers sa propre réussite sportive. L’écosystème du cyclisme est global et c’est le rôle de toute structure professionnelle d’apporter sa pierre à l’édifice, sur son propre territoire et ailleurs ».

Dans son communiqué, l’équipe précise qu’elle a apporté, grâce à l’aide de différents partenaires techniques, une dizaine de colis comprenant aussi bien des vêtements cyclistes que des accessoires et périphériques précisant que les clubs locaux en manquaient cruellement. Les plus jeunes cyclistes locaux pourront profiter de ces dons.