Giro della Lunigiana : La course des futurs champions

Publié le 30/08/2021 15:00

A quelques jours du départ officiel, prévu le 2 septembre, c’est 25 équipes qui s'affronteront sur le Giro della Lunigiana.

Sur les routes de la Lunigiana, neuf équipes nationales Italiennes, dont les « Azzurri » dirigées par Rino de Candido et deux retours comme la Colombie et la France, quinze équipes régionales et la sélection locale de la Lunigiana. En regardant le tableau d'honneur du Giro della Lunigiana, on comprend immédiatement que pour y entrer son nom, il faut aller très vite. Une liste qui est un concentré de champions, de coureurs qui depuis leurs débuts ont montré l’étendue de leur talent. Cependant, l'un d'eux restera unique : Corrado Donadio , vainqueur de la première édition.

Historique

Historiquement, la course toscane est née en 1975 sous le nom de Giro della Bassa Lunigiana, une épreuve de deux jours réservé aux amateurs qui ont vu Donadio, le junior de l'époque, conquérir le succès. La course était assez importante pour que la Fédération a décide, l'année suivante, de l'inclure dans le calendrier national mais en changeant de catégorie et en en faisant ce qui deviendrait plus tard le rendez-vous principal pour les juniors. C’est en partie pour pour cela que Donadio restera « unique ».

Les années passant, la course organisée par les dirigeants de l'Union sportive de Casano a rassemblé quelque chose comme 6 futurs vainqueurs du Giro d'Italia : Franco Chioccioli , Gilberto Simoni , Danilo Di Luca , Damiano Cunego , Vincenzo Nibali et Tao Geoghegan Hart . Ces dernières années, le maillot vert caractéristique est "tombé" sur des épaules nobles comme celles de Tadej Pogacar (2016) et Remco Evenepoel (2018), tandis que le dernier à entrer dans cette fameuse liste est Andrea Piccolo , vainqueur en 2019, car l'année dernière le Covid a empêché la tenue de l’évènement.

A compter du jeudi 4 septembre et jusqu'au dimanche 5 septembre, ce sont les roues qui parleront. L'édition 2021 du Giro della Lunigiana s’annonce animée par les champions de demain. En course 15 représentants régionaux italiens et 15 ressortissants étrangers, pour un total de 180 coureurs. Fait intéressant sur le déroulé de course, chaque équipe ne pourra aligner que 6 coureurs, ce qui rend pratiquement impossible la gestion de la course.

Quatre jours intenses

La première étape, jeudi, s’élancera de Fiumaretta à La Spezia pour un total de 89 km avec 4 ascensions , à Pignone et Biassa, d'où il n'y aura qu'une dizaine de kilomètres jusqu'à la ligne d'arrivée, il est facile de penser que le classement sera déjà esquissé.





Le lendemain ce sera un double rendez-vous, comme c'est désormais d’usage dans le cyclisme professionnel. La première demi-étape, longue de 55 km, ira de Lerici à Sarzana, c'est un long trajet complètement plat ,une arrivée au sprint est à prévoir. Distance quasi identique mais caractéristiques complètement différentes pour la seconde demi-étape : elle va de Sarzana à Fosdinovo sur 53,6 km, mais les dix derniers sont en côte jusqu'à l'arrivée.

Giro della Lunigiana etape 2-1

Giro della Lunigiana etape 2-2



Tout se joue à Fivizzano

Samedi la longue étape de 104 km avec départ et arrivée à Fivizzano : une étape qui ne sera pas de tout repos, 5 ascensions attendent les coureurs, et la dernière ligne droite que les concurrents devront affronter trois fois en entrant dans le circuit final.

Giro della Lunigiana étape 3



Clôture le dimanche avec la dernière étape de 106 km de Massa à Casano di Luni, avec également un dernier circuit à aborder deux fois.

Giro della Lunigiana étape 4