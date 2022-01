Alaphilippe, Cosnefroy, Roglic, Quintana et Vingegaard présents sur les Boucles Drome Ardèche 2022

Publié le 26/01/2022 14:00

Les équipes, stars du peloton et parcours des Boucles Drôme Ardèche 2022 ont été officiellement dévoilés ce mercredi 26 janvier à la mairie d’Étoile sur Rhône.

Les courses se tiendront dans un mois les 26 et 27 février prochain. Le comité d'organisation a présenté un plateau particulièrement relevé pour cette édition 2022. Onze formations UCI WorldTour et quelques-uns des meilleurs coureurs du peloton international seront au départ de la Faun Ardèche Classic samedi 26 février et/ou de la Faun Drôme Classic dimanche 27 février.

© YPmédias



Les coureurs principaux attendus sur les Boucles Drome Ardèche 2022

Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl), Champion du Monde UCI Route 2020 et 2021, vainqueur de la Flèche Wallonne 2018, 2019 et 2021, vainqueur d’étapes sur le Tour de France et porteur du maillot jaune 14 jours en 2019,

Primoz Roglic (Jumbo Visma), vainqueur de la Vuelta a España 2019, 2020 et 2021, champion olympique de contre-la-montre, vainqueur de Liège Bastogne-Liège 2020, 2e du Tour de France 2020,

Nairo Quintana (Arkea Samsic), vainqueur du Giro d'Italia 2014 et de la Vuelta a España 2016, 2e du Tour de France 2013 et 2015, vainqueur d'étapes sur le Tour de France, le Giro d'Italia et la Vuelta a España,

Benoit Cosnefroy (AG2R Citroën Team), vainqueur de la Bretagne-Classic, du Tour du Finistère et du Tour du Jura en 2021, 3e des Championnats d'Europe Route 2021, 2e de la Flèche Wallonne 2020,

Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), 2e du Tour de France 2021 et vainqueur d’étapes, vainqueur du Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2021.

À leurs côtés, Warren Barguil (Arkéa Samsic), Franck Bonnamour (B&B Hotels KTM), Clément Champoussin (AG2R Citroën Team), Robert Gesink (Jumbo Visma), Wilco Kelderman (BORA Hansgröhe), Guillaume Martin (Cofidis) ou encore Nans Peters (AG2R Citroën Team) complèteront un casting cinq étoiles.

Plusieurs nouveautés pour la 22ème édition des Boucles Drome Ardèche 2022

Le parcours de la Faun Drôme Classic évolue avec un départ et une arrivée à Étoile-sur-Rhône (26). Une nouvelle difficulté, la Côte chaude (+/- 1 km à 6% de moyenne, max 17%), proposera aux coureurs une arrivée finale en côte sur fonds de coteaux.

Parcours de la Faun Ardèche Classic

Un parcours de 168,5 km qui se déroulera en 2 + 1 boucles autour de Guilherand-Granges (07) et comprenant 3100 m. de dénivelé positif qui servira volontiers les grimpeurs. Les principales difficultés de la Faun Ardèche Classic seront la Montée de Saint-Romain-de-Lerps, la Côte de Toulaud, le Mur du Cornas et la Côte du Val d’Enfer.

Parcours de la Faun Drôme Classic 2022

Un parcours de 191,5 km qui se déroulera en en 3 + 1 boucles autour d’Étoile-sur-Rhône (26). Un parcours vallonné avec 2400 m de dénivelé positif dont les principales difficulté seront le Mur d’Allex, le Col de la Grande Limite, la Côte des Roberts et la Côte Chaude qui sera la montée finale.

Guillaume Delpech, Président du comité d’organisation :

« Les Boucles Drôme Ardèche continuent à monter en puissance et nous en sommes à la fois très heureux et très fiers. C’est un immense plaisir de voir grandir nos deux courses et de mettre en avant nos territoires et leurs reliefs.

Sportivement, le plateau n’a jamais été aussi beau. C’est une belle marque de confiance que nous font les équipes et quelques uns des meilleurs coureurs du monde. Je souhaite les en remercier.

Nous sommes également très heureux de l’engagement renforcé de l'entreprise Faun, désormais sponsor titre des deux courses.

Enfin, c'est une satisfaction de voir les Boucles Drôme Ardèche diffusées pour la huitième année sur La Chaine l’Equipe avec 2 heures 30 de direct sur chaque épreuve.