Arkéa Samsic dévoile le programme de Connor Swift et Elie Gesbert

Publié le 18/01/2022 14:50

Connor Swift et Élie Gesbert auront davantage de responsabilités en 2022, voici divulguées les grandes lignes de leur programme de début de saison.

Le programme de début de saison d'Elie Gesbert

Analyse d'Arnaud Gérard, Directeur-sportif : « Élie va débuter sa saison 2022 sur le Troféo de Majorque et le Tour d’Oman, une épreuve où le classement général sera important pour nous, et sur laquelle il a déjà performé. Élie a réalisé une belle saison 2021, son début d’année 2022 sera assez dense avec des épreuves d’un jour en Italie, et notamment la découverte d’une course World-Tour telle que les Strade Bianche, puis, ensuite figure à son programme la Vuelta Ciclista a Catalunya où là, il aura un rôle important à jouer auprès de Nairo Quintana ».

Troféo Majorque (26 au 30 janvier), Espagne

Tour d’Oman (10 au 15 février), Sultanat d’Oman

Classic de la Drôme (27 février), France

Troféo Laigueglia (2 mars), Italie

Strade Bianche (5 mars), Italie

Vuelta Ciclista Catalunya (21 au 27 mars), Espagne

Le programme de début de saison de Connor Swift

Analyse de Sébastien Hinault, directeur-sportif : « L’Etoile de Bessèges présente un parcours plus sélectif cette saison et avec toujours ce chrono terminal qui peut servir les desseins de Connor. Ce dernier doit désormais exprimer son potentiel de coureur de classiques, raison pour laquelle il a aussi avant ces échéances, ce bloc de trois courses par étapes à disputer : Bessèges, Algarve et Tirreno-Adriatico. Volume qui lui permettra d’aborder au mieux les premières classiques World-Tour 2022 inscrites à son programme, à savoir : le Het Nieuwsblad, les Strade Bianche et Milan-San-Remo, avant d’enchaîner sur d’autres épreuves de ce genre. Connor possède le potentiel pour réussir de belles performances sur les courses d’un jour».