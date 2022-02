Caleb Ewan débute sa saison en s'adjugeant la première étape du Saudi Tour 2022

Publié le 01/02/2022 19:02

L’étape inaugurale de la deuxième édition du Saudi Tour 2022, disputée dans la région d’AlUla, dans le nord-ouest du Royaume, a comme prévu été couronnée par un sprint massif.

Après avoir franchi un secteur gravel long de 7 kilomètres à travers le splendide site d’Hegra, le peloton a rejoint Winter Park, où Caleb Ewan s’est adjugé sa première victoire de l’année. L’Australien devance Martin Laas et Fernando Gaviria pour enfiler le premier maillot vert de ce Saudi Tour.

La formation Lotto Soudal et notamment Jasper De Buyst ont guidé leur sprinter jusqu'à la ligne d'arrivée et Ewan a conclu un grand effort collectif avec un sprint puissant. Son coéquipier Jasper De Buyst a tout de même terminé quatrième après un départ impressionnant. Suite à sa victoire, Caleb Ewan portera le maillot vert de leader lors de la deuxième étape de demain.

La plus longue étape du Saudi Tour 2022

L'étape d'ouverture du Saudi Tour de cinq jours a été la plus longue de la semaine. Entre le départ et l'arrivée à Al Ula, le peloton a parcouru un peu moins de 200 kilomètres. Avec un parcours principalement plat, tous les signes indiquaient un sprint du peloton, même une section de gravier de sept kilomètres à 20 kilomètres de l'arrivée ne pouvait pas perturber les plans des équipes de sprint. Après une avance impressionnante, Caleb Ewan a été livré à la ligne d'arrivée en position parfaite.

La réaction de Caleb Ewan

"Il n'y a pas de meilleure façon de démarrer la saison", a déclaré Caleb Ewan après avoir remporté sa première victoire de la saison. "Bien sûr, je suis super heureux de commencer l'année de cette façon, mais je suis encore plus impressionné par la façon dont l'équipe a travaillé pour moi aujourd'hui. Ils ont fait un travail parfait. La section de gravier à vingt kilomètres de l'arrivée a provoqué un certain chaos et des chutes, mais mes coéquipiers se sont toujours assurés que j'étais à l'avant du peloton menant à ce secteur et de cette façon, ils m'ont gardé hors de la zone de danger. Ensuite, ils m'ont parfaitement conduit vers la ligne d'arrivée. Je n'ai eu à sprinter que sur 100 mètres. C'est pourquoi cette victoire est celle de toute l'équipe Lotto Soudal".

Après deux victoires à Majorque, Caleb Ewan porte à trois le nombre de victoires de Lotto Soudal cette saison. Demain, une étape de 164 kilomètres est prévue avec une arrivée en côte adaptée aux puncheurs.

RÉSULTAT DE L’ÉTAPE 1 DU SAUDI TOUR 2022

CLASSEMENT GÉNÉRAL SAUDI TOUR 2022