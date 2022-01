Challenge Mallorca 2022, ce que vous devez savoir

Publié le 24/01/2022 11:50

Le Mallorca Cycling Challenge fête ses 31 ans en 2022, résumé des équipes participantes pour cette nouvelle édition.

Le Mallorca Cycling Challenge fête ses 31 ans en 2022. L’île espagnole accueillera le Trofeo Calvia (26 janvier), le Trofeo Alcudia-Port d'Alcudia (27 janvier), le Trofeo Serra de Tramuntana (28 janvier), le Trofeo Andratx - Mirador des Colomer (29 janvier) et le Trofeo Playa de Palma - Palma [1.1] (30 janvier). L’épreuve récupère ses dates habituelles sur le calendrier de l'Union Cycliste Internationale (UCI) en tant que première compétition internationale de la saison sur le continent européen, après l'année dernière ou elle s'était tenue en mai en raison de la pandémie. Pour cette édition 2022, l'épreuve récupère les cinq jours de compétition et connait également une participation record, avec la présence de 25 formations, dont dix dans la catégorie World Team.

Les dernières équipes participantes au Challenge Mallorca

Nous connaissons la liste complète des coureurs qui participeront auChallenge Ciclista Mallorca, qui se tiendra du 26 au 30 janvier, avec la participation d'un total de 25 équipes sur cinq trophées. Les sept dernières équipes à avoir confirmé les cyclistes qui se déplaceront à Majorque ont été les suivantes : Jon Aberasturi, fort d'une bonne expérience de sprinteur, ainsi que le tout jeune Mateo Moschetti, vainqueur de deux trophées au Challenge 2020, et le roi de l'échappée Simon Pellaud sont trois des coureurs avec lesquels l'équipe américaine TREK SEGAFREDO s’affrontera. KERN PHARMA viendra rendre la tâche difficile aux autres équipes avec un groupe comme Urko Berrade, un cycliste polyvalent, Héctor Carretero, un nouveau venu dans l'équipe, qui grandit à force de travail, et Roger Adria, une vraie force naturelle avec un moteur privilégié. L'équipe australienne TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO sera présente avec son sprinteur Michael Matthews, et apporte une équipe pour aider son leader, avec Hans Jacob Bauer, Kevin Colleoni, Jesús David Peña. EOLO-KOMETA CYCLING TEAM participe avec une équipe de combat, avec Vincenzo Albanese, Francesco Gavazzi, Alejandro Ropero, Sergio Garcia. MANUELA FUNDACION arrive avec les Baléares Joan Martí Bennassar, Miquel Valls et le pistard de Castellón Sebastian Mora, ainsi que le Colombien Santiago Mesa. TRAVAIL SERVICE VITALCARE VEGA fera ses débuts dans le Challenge avec un groupe jeune et une moyenne d'âge entre 18 et 24 ans, à l'exception du vétéran Davide Rebellin.

Les 25 équipes engagées sur le Challenge Mallorca 2022

Les équipes UCI WorldTour du Challenge Mallorca

Deux équipes françaises seront au départ des différentes courses : AG2R CITROEN TEAM et COFIDIS (France), BORA-HANSGROHE (Allemagne),ISRAEL START-UP NATION (Israel), MOVISTAR TEAM (Espagne), UAE TEAM EMIRATES (Emirats Arabes Unis), LOTTO SOUDAL (Belgique), INTERMARCHÉ WANTY GOBERT MATERIAUX (Belgique) et TEAM BIKE EXCHANGE JAYCO (Australie)

Les équipes UCI Pro Teams du Challenge Mallorca

TEAM ARKÉA SAMSIC (France), EOLO KOMETA (Espagne), BARDIANI-CSF-FAIZANÈ (Italie), BURGOS BH (Espagne),CAJA RURAL SEGUROS RGA (Espagne), EUSKALTEL EUSKADI (Espagne), SPORT VLAANDEREN BALOISE (Belgique), DRONE HOPPER ANDRONI GIOCATTOLI (Italie) et KERN PHARMA (Espagne).

Les équipes Teams UCI Continental du Challenge Mallorca

JAVA KIWI ATLÁNTICO (Venezuela), BEAT CYCLING (Pays-Bas), MINERVA CYCLING (Belgique), GLOBAL 6 CYCLING (Nouvelle-Zélande), MANUELA FUNDACIÓN (Espagne), ELECTRO HIPER EUROPA (Colombie), et WORK SERVICE VITALCARE VEGA (Italie)

Challenge Mallorca pour AG2R-CiTROËN

Pour la formation AG2R CITROËN, le Challenge Mallorca est la première course de Felix Gall avec l’équipe, qui est le premier coureur autrichien à porter les couleurs de l’équipe. Les frères Paret-Peintre (Aurélien et Valentin) disputent leur première course professionnelle ensemble et c’est aussi la première course de Valentin Paret-Peintre avec l’équipe AG2R CITROËN.

Aurélien Paret-Peintre : « Changer les habitudes »

« C’est une reprise inédite pour moi. J’avais envie de plus de jours de course en janvier et cela fait du bien de changer les habitudes. Les deux stages effectués en Espagne nous ont permis de travailler dans de bonnes conditions. Je me sens prêt. Ce sera l’occasion de faire notre première course ensemble avec Valentin (Paret-Peintre). L’accompagner sur ses débuts professionnels va être un moment sympa. Les occasions de courir au même endroit ne seront pas nombreuses cette saison donc il faut en profiter. »

Challenge Mallorca pour UAE Team Emirates

La formation UAE Team Emirates lancera sa saison 2022 sur les rives ensoleillées de Majorque pour affronter cinq jours de course individuels classés 1.1 de la Mallorca Cycling Challenge. L’équipe prendra environ une douzaine de coureurs avec 7 participants à chaque épreuve, permettant des changements de coureurs tout au long de la semaine.

L'équipe apporte un mélange de sprinteurs et de grimpeurs pour une polyvalence sur tous les terrains au cours des cinq courses. L’équipe travaillera sous la direction du Team Manager Joxean Matxin Fernandez (Spa) qui sera rejoint par les directeurs sportifs Simone Pedrazzini (Swi) et John Wakefield (RSA).

Joxean Matxin Fernandez (Team Manager) : "Après un très bon camp d'entraînement avec toute l'équipe, l'équipe est prête et ravie de lancer les choses pour la première partie de la saison. Le parcours de chacune de ces courses à Majorque demande des qualités différentes donc nous aurons ici une équipe très équilibrée. On comptera sur Ackermann et Molano pour les sprints tandis que dans les montées, on a un bloc de gars talentueux qui peuvent être dangereux et chercher des opportunités. Mais le but sera d'animer chaque course et d'être en tête comme toujours. »