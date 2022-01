Cyrille Guimard pense que Julian Alaphilippe peut gagner le Tour de France

Publié le 25/01/2022 18:30

Malgré le discours très prudent de Julian Alaphilippe sur ses ambitions, Cyrille Guimard le voit capable de gagner le Tour de France. Extraits de la chronique de l’ancien entraîneur.

Malgré ses 75 ans qu’il vient tout juste de fêter, le breton Cyrille Guimard a toujours un œil très affuté sur le peloton et son expertise est souvent juste. Celui qui a brillé en tant que cycliste dans les années 70 puis en tant que directeur sportif (7 Tours de France gagnés) est revenu dans une chronique auprès de nos confrères du magazine « Cyclismactu » sur les chances des principaux coureurs cyclistes français cette saison. Celui qui est surnommé « le Druide » ou « Maître Guim’ » par la profession pense que Julian Alaphilippe a le potentiel pour gagner le Tour de France.





Cyrille Guimard pense que le Tour trotte dans la tête d’Alaphilippe

Dans sa chronique, le Druide est revenu sur la saison 2021 du champion du monde estimant que « Julian a fait une saison accomplie l’an dernier ». L’ancien entraîneur de l’équipe de France a confirmé que porter le maillot de champion du monde sur les épaules avait mis une certaine pression sur Julian Alaphilippe et que cette pression « modifie un petit peu sur le plan psychologique l’approche des choses ». Cyrille Guimard a par ailleurs précisé que : « dans le cyclisme, on réussit sa saison si on réussit son Tour ».

Celui qui a notamment entraîné Lucien Van Impe, Bernard Hinault, Laurent Fignon et Greg Lemond vers les commets estime que partir pour gagner le Tour est en train de mûrir dans la tête de Julian Alaphilippe. Il met toutefois en garde le français : « Il faut toutefois faire attention que le fruit ne tombe pas avant qu’il ne soit mûr » avant d’ajouter : « L’objectif de faire le Tour pour la gagne, dans sa tête, je pense est enclenché ». Il précise l’origine de cette pensée en disant : « Il y a quelques petites phrases, des mots qui sortent qui moi éveillent mon inconscient ».

Cela fait 6 ou 7 ans que je pense que Julian a les qualités pour gagner le Tour

Le fait que l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl ne devrait se présenter sur le Tour de France 2022 qu’avec Julian Alaphilippe comme leader a fait réagir Cyrille Guimard qui insiste : « Cela doit faire 6 ou 7 ans que je dis que Julian Alaphilippe avait les qualités pour gagner le Tour » rappelant que le français avait porté le maillot jaune pendant 14 jours le perdant dans la dernière étape de montagne ajoutant « quand on est capable de cela, on est capable de gagner le Tour » puis, haussant le ton en évoquant les autres coureurs français : « Alors dîtes moi qui est capable de gagner le Tour ? ».

Il est vrai que le parcours 2022 du Tour de France pourrait offrir au français l’opportunité de prendre de l’avance sur les principaux prétendants au maillot jaune. Sa préparation au printemps avec sa participation dans les classiques ardennaises au détriment de celles des Flandres seront aussi un atout. La concurrence sera cependant rude pour le natif de Saint-Amand-Montrond notamment avec Tadej Poga?ar qui a fait du Tour de France son objectif principal cette année et Primož Rogli? en embuscade.