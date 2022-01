Egan Bernal doublement opéré avec succès après son accident

Publié le 25/01/2022 07:30

Pour Egan Bernal, la saison ne pouvait pas plus mal commencer. Il a en effet été victime d'un accident hier lundi 24 janvier 2022, à proximité de Zipaquira, en Colombie.

Le champion en titre du Giro et vainqueur du Tour de France 2019 a été victime d'une très lourde chute alors qu'il effectuait une sortie d'entraînement en compagnie de quelques coéquipiers de sa formation Ineos Grenadiers dont Ríchard Carapaz, Daniel Martínez, Brandon Rivera, Andrey Amador et les Espagnols Omar Fraile et Carlos Rodríguez.

Egan Bernal opéré avec succès

Transporté à a clinique universitaire de Sabana près de Bogota, où il est soigné, ces derniers ont publié un communiqué de presse ou ils indiquent que le coureur a été admis polytraumatisé avec une vertèbre fracturée, un fémur droit fracturé, une rotule droite fracturée, un traumatisme thoracique, un poumon perforé et plusieurs côtes fracturées. Egan Barnal a donc subi deux interventions chirurgicales qui se sont "déroulée avec succès" et "nous nous attendons à son évolution progressive au cours des 72 prochaines heures dans l'unité de soins intensifs", a indiqué, le communiqué.

Selon le centre médical, la chirurgie de la colonne vertébrale, sur 6 vertèbres, a été réalisée "en maintenant l'intégrité neurologique et en préservant la fonctionnalité des segments concernés". "Nous avons immédiatement commencé le processus de rééducation afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour notre patient", est-il ajouté.

Une saison 2022 compromise pour le Colombien

Egan Bernal devait entamer sa saison en France à l'occasion du Tour de La Provence, du 10 au 13 février et devait ensuite participer à l'UAE Tour, du 20 au 26 février. Il est encore bien trop tôt pour savoir quand le Colombien pourra reprendre la compétition, mais sa saison est assurément compromise et l'on espère que cet accident n'aura pas de répercussions sur la suite de sa carrière.

Les circonstances de l’accident d’Egan Bernal

L'accident est survenu à l'entrainement dans la commune de Gachancipa, lorsque pour des raisons encore floues Egan Bernal a fortement percuté l'arrière d'un bus à l'arrêt, il roulait à ce moment-là sur son vélo de contre la montre tête baissée et n'aurait pas vu le bus arrêté pour débarquer ses passagers. Sur des photographies diffusées par des médias locaux et sur les réseaux sociaux, on peut voir le coureur étendu sur le sol, à l'arrière d'un autobus et entouré par ses coéquipiers.