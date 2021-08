Julian Alaphilippe de retour sur le Tour de Grande Bretagne

Publié le 27/08/2021 12:00

L’actuel champion du monde Julian Alpahilippe sera de retour sur le Tour de Grande Bretagne le mois prochain, c’est la première fois depuis sa victoire en 2018, Mark Cavendish et Wout Van Aert seront aussi de la partie.

Les dates et le parcours 2021

Pour la 17ème édition du Tour of Britain, les Cornouailles accueilleront la course pour la toute première fois, alors que le Grand Départ 2021 verra les meilleurs coureurs du monde affronter une étape de Penzance à Bodmin le dimanche 5 septembre.

Le lendemain, la course revient dans le Devon, avec une étape de la nouvelle ville de Sherford à Exeter. Cette dernière a accueilli pour la dernière fois une arrivée d'étape du Tour 2014. Le Pays de Galles accueillera pour la première fois deux étapes entières de la course, si les conditions le permettent, les mardi 7 et mercredi 8 septembre, avant que le Tour ne se dirige vers le nord de l'Angleterre pour des étapes entre Cheshire et Warrington (étape cinq) et Cumbria et Gateshead (étape six).

© SWPix

Les Scottish Borders reviennent à l'événement alors que Hawick accueille le départ de la septième étape, une journée de course qui coïncidera avec la toute première arrivée d'étape à Édimbourg. D'autres nouvelles étapes seront franchies pour la finale de la course, alors qu'Aberdeen et Aberdeenshire accueilleront la huitième étape le dimanche 12 septembre. Non seulement l'étape marquera la première fois que le Tour visite la région, mais ce sera également le point le plus au nord que l'édition moderne de la course ait jamais atteint.

© Tour of Britain

Les favoris

Julian Alaphilippe sera le leader de la Deceuninck-Quickstep sur cette épreuve avec à ses cotés son coéquipier Mark Cavendish qui a annoncé un peu plus tôt participer à cette course qui s’étendra sur 8 jours. Alaphilippe qui est l’un des coureurs les plus aimé des fans possède un joli palmarès sur le Britain Tour avec sa victoire au classement général en 2018 à Bristol il avait aussi remporté 3 étapes. A coté de ces victoires il a aussi 6 victoires d’étapes sur le Tour De France, la Milan-San Remo, la Flèche Wallonne ou encore la Strade Bianchi !

"Je suis vraiment impatient de courir le Tour de Grande-Bretagne, qui sera mon dernier sous le maillot arc-en-ciel, que j'ai été si fier de porter au cours des 12 derniers mois", a déclaré Alaphilippe. « J'ai eu une course réussie en Grande-Bretagne la dernière fois que j'y étais en 2018, et je sais que ce sera une course âprement disputée cette fois. Ce sera la course parfaite pour moi, avant les championnats du monde. Nous venons ici avec une équipe solide et nous chercherons à courir dur, comme nous le faisons toujours. »

Les qualités d’attaquant d'Alaphilippe en feront automatiquement l'un des favoris du Tour de Grande-Bretagne 2022

Le médaillé olympique de Tokyo 2020 et six fois vainqueur d'étape du Tour de France Wout van Aert fera ses débuts sur le Tour de Grande-Bretagne en septembre. La star belge est confirmé pour le Tour de cette année, Van Aert dirigera l'équipe néerlandaise Jumbo-Visma lors de la plus grande course cycliste du Royaume-Uni après avoir remporté la prestigieuse étape finale du Tour de France sur les Champs-Élysées à Paris et remporté l'argent dans la course sur route de Tokyo 2020 en l'espace de six jours le mois dernier.

Mark Cavendish, un des plus grands sprinteurs de tous les temps, a été confirmé.Le Manxman, qui a remporté plus d'étapes du Tour moderne que tout autre coureur – 10 – Cavendish a déjà pris le départ des 11 Tours de Grande-Bretagne, en a terminé neuf, et a mené la course pendant deux jours lors de l'édition 2007. Champion du monde sur route et sur piste, il a égalé le record historique d'Eddy Merckx de 34 victoires d'étape sur le Tour de France et a remporté le prestigieux concours de points de la course en juillet.

© SWPix