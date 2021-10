Le criterium BeKing de Monaco : Sonny Colbrelli, Elia Viviani, Tadej Pogacar, Primoz Roglic tous présents

Publié le 13/10/2021 11:20

Evènement du calendrier officiel UCI 2021, Beking proposera un critérium qui verra les plus grands champions du moment s'affronter sur un circuit de rue conçu pour l’occasion, le 28 novembre prochain dans les rues de Monaco.

Les grands noms du cyclisme, ayant participé aux Jeux Olympiques et aux grandes compétitions internationales seront les protagonistes de BeKING, la première édition d'un événement voulu par les sportifs de la Principauté en coopération avec la division monégasque de AWE International Group pour trouver un point de rencontre entre le cyclisme en tant que sport et le cyclisme en tant que style de vie.

© BeKING

Un plateau de prestige

Matteo Trentin, qui a toujours été actif dans le domaine de la sécurité routière et dont l'ambition est de faire aimer ce sport complet aux enfants, a créé ce projet, partagé avec ses collègues qui ont adhéré avec enthousiasme à l'idée de devenir des témoins du sport qu'ils aiment. Peter Sagan - Ambassadeur de la Fondation Princesse Charlène - Sonny Colbrelli, Elia Viviani, Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Philippe Gilbert, Tim Wellens, Michael Valgren, Matej Mohoric et Lizzie Deignan sont quelques-uns des grands coureurs qui seront au départ de la course sur circuit de Monte-Carlo, le dimanche 28 novembre, pour un événement unique.

Une course pour allier les valeurs du sport à celles de la solidarité.

La course sera précédée de la présentation officielle des athlètes. Un avant-goût de l'excitation de la course sera donné par la course Pro/Am Charity dans laquelle, le matin, 15 équipes composées chacune d'un cycliste professionnel, d'un ambassadeur de la Fondation et de deux cyclistes payants s'affronteront. Le circuit du critérium sera fermé aux voitures et chacun pourra apporter son propre vélo et rouler en compagnie tout au long de la journée.

L'objectif des organisateurs est de créer un événement qui puisse se répéter chaque année, en identifiant à chaque fois - sous l'égide de la Princesse Charlène de Monaco et de la fondation qui porte son nom - des projets caritatifs à soutenir et à financer activement par le biais de l'événement afin d'allier les valeurs du sport à celles de la solidarité.

Le Criterium sera suivi d'une conférence consacrée aux thèmes de la mobilité douce et de l'éducation routière. La rencontre sera également l'occasion de se souvenir de Michele Scarponi, vainqueur du Giro d'Italia 2011, décédé prématurément en 2017 à la suite d’un accident pendant l'entraînement. Une partie des recettes de la première édition de BeKING sera en effet reversée à la Fondazione Michele Scarponi Onlus, qui s'engage à créer et à financer des projets visant à éduquer les gens au comportement routier correct et à une culture du respect des règles et des autres.

En plus des courses, le public pourra visiter le village où les grandes marques du secteur exposeront leurs dernières innovations, participeront à des ateliers et à des activités d'éducation à la sécurité routière destinées aux enfants, qui seront l'avenir d'une mobilité plus verte, plus sûre et plus saine.