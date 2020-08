Publié le 13/08/2020 08:00

Deuxième opus de notre nouvelle rubrique "Le Cyclisme en Cartes", avec la représentation de la répartition sur le territoire hexagonal de nos coureurs pros masculins nationaux.

La carte :

Nombre de coureurs professionnels français par département | © Jean-Guillaume LangrognetMéthodologie :

Il est important de noter que la carte précédente a été établie à partir de l'origine des coureurs concernés, et non de leur lieu de vie actuel. Ainsi, si Rudy Molard est désormais établi dans les Alpes-Maritimes, le grimpeur de la Groupama-FDJ est inscrit pour le compte du département du Rhône, où il est né. Si cette méthode a le défaut de trahir les déménagements, ce procédé de comptage a le net avantage d'avoir ces critères clairs, et plus faciles d'accès. La plupart des données utilisées ont été tirées du site Procyclinstats, mais peuvent aussi être tirées de journaux locaux ou du site spécialisé Direct Vélo. En outre, il convient de noter que les coureurs pris en compte sont uniquement masculins, et peuvent appartenir à l'ensemble des formations professionnelles du peloton cycliste, des grosses cylindrées du World Tour aux méconnues formations continentales asiatiques. Par conséquent, si vous retrouverez bien évidemment les stars du cyclisme français dans la liste ci-dessous, vous aurez également la surprise de voir apparaître de véritables inconnus, tel Thomas Lebas, cador en Asie du Sud-Est, mais dont la dernière course en Europe remonte à 2016.

La liste (établie au 10 août 2020) :

01 - Ain - Bourg-en-Bresse

- Pierre-Luc Périchon (Cofidis)

- Fabien DOUBEY (Circus Wanty-Gobert)

- Geoffrey SOUPE (Total Direct-Energie)

02 - Aisne – Laon

03 - Allier – Moulins

- Florian VACHON (Arkéa-Samsic)

04 - Alpes-de-Haute-Provence - Digne-les-Bains

- Julien EL FARES (Nippo-Delko-One-Provence)

05 - Hautes-Alpes – Gap

06 - Alpes-Maritimes – Nice

- Clément CHAMPOUSSIN (AG2R-La-Mondiale)

- Julien Trarieux (Nippo-Delko-One-Provence)

07 - Ardèche – Privas

08 - Ardennes - Charleville-Mézières

09 - Ariège – Foix

10 - Aube – Troyes

- Jérémy CABOT (Total Direct-Energie)

11 - Aude – Carcassonne

- Medhi BENHAMOUDA (Novo Nordisk)

12 - Aveyron – Rodez

- Alexandre GENIEZ (AG2R-La-Mondiale)

13 - Bouches-du-Rhône – Marseille

- Lucas DE ROSSI (Nippo-Delko-One-Provence)

- Julien ANTOMARCHI (Natura4Ever – Roubaix-Lille Métropole)

- Anthony MALDONADO (Saint-Michel Auber 93)

14 - Calvados – Caen

- Paul OURSELIN (Total Direct-Energie)

- Tony HUREL (Saint-Michel Auber 93)

15 - Cantal – Aurillac

16 - Charente – Angoulême

- Yoan PAILLOT (Saint-Michel Auber 93)

17 - Charente-Maritime - La Rochelle

- Jérémy BELLICAUD (Circus Wanty-Gobert)

18 - Cher – Bourges

- Julian ALAPHILIPPE (Deceuninck Quick-Step)

- William BONNET (Groupama-FDJ)

- Romain COMBAUD (Nippo-Delko-One-Provence)

- Marc SARREAU (Groupama-FDJ)

- Bryan ALAPHILIPPE (Saint-Michel Auber 93)

19 - Corrèze – Tulle

2a - Corse-du-Sud – Ajaccio

2b - Haute-Corse – Bastia

21 - Côte-d'Or – Dijon

- Geoffrey BOUCHARD (AG2R-La-Mondiale)

- Joffrey DEGEURCE (Euro Cycling Trips – CMI)

22 - Côtes-d'Armor - Saint-Brieuc

- Alexis RENARD (Israël Start-Up Nation)

- Thibault FERASSE (Natura4Ever – Roubaix-Lille Métropole)

- Elie GESBERT (Arkéa-Samsic)

- Antoine BENOIST (Alpecin-Fenix)

- Cyril GAUTIER (B&B Hotels – Vital Concept)

- Johan LEBON (B&B Hotels – Vital Concept)

- Franck BONNAMOUR (Arkéa-Samsic)

- Alan RIOU (Arkéa-Samsic)

23 - Creuse – Guéret

24 - Dordogne – Périgueux

- Rudy FIEFVEZ (EvoPro Racing)

25 - Doubs – Besançon

- Arthur VICHOT (B&B Hotels – Vital Concept)

- Thomas DEVAUX (Akros – Excelsior – Thömus)

26 - Drôme – Valence

- Axel DOMONT (AG2R-La-Mondiale)

- Pierre LATOUR (AG2R-La-Mondiale)

27 - Eure – Évreux

- Julien DUVAL (AG2R-La-Mondiale)

- Damien TOUZE (Cofidis)

28 - Eure-et-Loir – Chartres

- Hugo PAGE (Groupama-FDJ Conti)

29 - Finistère – Quimper

- David GAUDU (Groupama-FDJ)

- Olivier LE GAC (Groupama-FDJ)

- Valentin MADOUAS (Groupama-FDJ)

- Maxime CAM (B&B Hotels – Vital Concept)

- Thibault GUERNALEC (Arkéa-Samsic)

- Romain LE ROUX (Arkéa-Samsic)

- Laurent PICHON (Arkéa-Samsic)

- Matthieu JEANNES (Illuminate)

30 - Gard – Nîmes

- Samy AURIGNAC (Cambodia Cycling Academy)

31 - Haute-Garonne – Toulouse

- Anthony PEREZ (Cofidis)

- Thomas PEYROTON-DARTET (Euro Cycling Trips – CMI)

- Guillaume SOULA (Euro Cycling Trips – CMI)

32 - Gers – Auch

33 - Gironde – Bordeaux

- Mathias LE TURNIER (Cofidis)

- Mickaël DELAGE (Groupama-FDJ)

- Alexis GUERIN (Vorarlberg-Santic)

- Quentin PACHER (B&B Hotels – Vital Concept)

- Thomas BOUDAT (Arkéa-Samsic)

34 - Hérault – Montpellier

35 - Ille-et-Vilaine – Rennes

- Julien SIMON (Total Direct-Energie)

36 - Indre – Châteauroux

37 - Indre-et-Loire – Tours

- Christophe LEMOINE (Cofidis)

- Marlon GAILLARD (Total Direct-Energie)

- Jonathan HIVERT (Total Direct-Energie)

38 - Isère – Grenoble

- Nans PETERS (AG2R-La-Mondiale)

- Eddy FINE (Cofidis)

- Romain SEIGLE (Groupama-FDJ)

- Rémi CAPRON (Akros – Excelsior – Thömus)

39 - Jura - Lons-le-Saunier

- Alexis VUILLERMOZ (AG2R-La-Mondiale)

- Théo DELACROIX (Circus -Wanty Gobert)

40 - Landes - Mont-de-Marsan

41 - Loir-et-Cher – Blois

- Baptiste CONSTANTIN (Saint-Michel Auber 93)

42 - Loire - Saint-Etienne

- Samuel DUMOURIER (Cambodia Cycling Academy)

43 - Haute-Loire - Le Puy-en-Velay

- Romain BARDET (AG2R-La-Mondiale)

44 - Loire-Atlantique – Nantes

- Emmanuel MORIN (Cofidis)

- Maxime CHEVALIER (B&B Hotels – Vital Concept)

- Bryan COQUARD (B&B Hotels – Vital Concept)

- Jérôme COUSIN (Total Direct-Energie)

45 - Loiret – Orléans

- Pierre ROLLAND (B&B Hotels – Vital Concept)

46 - Lot – Cahors

47 - Lot-et-Garonne – Agen

48 - Lozère – Mende

49 - Maine-et-Loire – Angers

- Damien GAUDIN (Total Direct-Energie)

50 - Manche - Saint-Lô

- Mickaël CHEREL (AG2R-La-Mondiale)

- Arnaud COURTEILLE (B&B Hotels – Vital Concept)

- Anthony DELAPLACE (Arkéa-Samsic)

51 - Marne - Châlons-en-Champagne

- Julien Laidoun (BAI – Sicasal – Petro de Luanda)

52 - Haute-Marne – Chaumont

53 - Mayenne – Laval

- Justin MOTTIER (B&B Hotels – Vital Concept)

54 - Meurthe-et-Moselle – Nancy

- Pierre IDJOUADIENE (Natura4Ever – Roubaix-Lille Métropole)

55 - Meuse - Bar-le-Duc

- Anthony ROUX (Groupama-FDJ)

56 - Morbihan – Vannes

- Julien MORICE (B&B Hotels – Vital Concept)

- Warren BARGUIL (Arkéa-Samsic)

57 - Moselle – Metz

58 - Nièvre – Nevers

- Julien BERNARD (Trek-Segafredo)

- Miguel MARTINEZ (Amore & Vita)

59 - Nord – Lille

- Quentin JAUREGUI (AG2R-La-Mondiale)

- Christophe MASSON (Natura4Ever – Roubaix-Lille Métropole)

- Florian SENECHAL (Deceuninck Quick-Step)

60 - Oise – Beauvais

- Arnaud DEMARE (Groupama-FDJ)

- Rudy BARBIER (Israël Start-Up Nation)

- Pierre BARBIER (Nippo Delko One Provence)

- Flavien MAURELET (Saint-Michel Auber 93)

61 - Orne – Alençon

- François BIDARD (AG2R-La-Mondiale)

- Romain HARDY (Arkéa-Samsic)

- Jérémy LEVEAU (Natura4Ever – Roubaix-Lille Métropole)

62 - Pas-de-Calais – Arras

- Alexys BRUNEL (Groupama-FDJ)

- Samuel LEROUX (Natura4Ever – Roubaix-Lille Métropole)

- Adrien PETIT (Total Direct-Energie)

63 - Puy-de-Dôme - Clermont-Ferrand

- Rémi CAVAGNA (Deceuninck Quick-Step)

- Damien MONIER (Aisan)

64 - Pyrénées-Atlantiques – Pau

- Mathieu LADAGNOUS (Groupama-FDJ)

- Thomas LEBAS (Kinan Cycling)

- Cyril BARTHE (B&B Hotels – Vital Concept)

- Romain SICARD (Total Direct-Energie)

65 - Hautes-Pyrénées – Tarbes

- Bruno ARMIRAIL (Groupama-FDJ)

66 - Pyrénées-Orientales – Perpignan

67 - Bas-Rhin – Strasbourg

68 - Haut-Rhin – Colmar

- Hugo HOFFSTETER (Israël Start-Up Nation)

69 - Rhône – Lyon

- Clément VENTURINI (AG2R-La-Mondiale)

- Clément RUSSO (Arkéa-Samsic)

- Victor LAFAY (Cofidis)

- Rudy MOLARD (Groupama-FDJ)

70 - Haute-Saône – Vesoul

- Thibaut PINOT (Groupama-FDJ)

- Léo VINCENT (Groupama-FDJ)

71 - Saône-et-Loire – Mâcon

- Louis LOUVET (Saint-Michel Auber 93)

72 - Sarthe - Le Mans

- Nicolas EDET (Cofidis)

- Benoît JARRIER (Arkéa-Samsic)

73 - Savoie – Chambéry

- Simon GUGLIEMI (Groupama-FDJ)

- Rémi ROCHAS (Nippo-Delko-One-Provence)

74 - Haute-Savoie – Annecy

- Aurélien PARET-PEINTRE (AG2R-La-Mondiale)

75 - Paris – Paris

- Guillaume MARTIN (Cofidis)

- Jérémy LECROQ (B&B Hotels – Vital Concept)

- Adrien GAREL (B&B Hotels – Vital Concept)

- Baptiste BLEIER (Saint-Michel Auber 93)

- Gabriel MULLER (Cambodia Cycling Academy)

76 - Seine-Maritime – Rouen

- Alexis GOUGEARD (AG2R-La-Mondiale)

- Jordan LEVASSEUR (Natura4Ever – Roubaix-Lille Métropole)

- Matis LOUVEL (Arkéa-Samsic)

77 - Seine-et-Marne – Melun

- Stéphane ROSSETTO (Cofidis)

- Romain CARDIS (Total Direct-Energie)

78 - Yvelines – Versailles

- Kevin REZA (B&B Hotels – Vital Concept)

- Justin Jules (Nippo-Delko-One-Provence)

79 - Deux-Sèvres – Niort

80 - Somme – Amiens

- Benoît COSNEFROY (AG2R-La-Mondiale)

81 - Tarn – Albi

- Benjamin THOMAS (Groupama-FDJ)

- Lilian CALMEJANE (Total Direct-Energie)

82 - Tarn-et-Garonne – Montauban

83 - Var – Toulon

- Christophe LAPORTE (Cofidis)

- Clément Davy (Groupama-FDJ Conti)

- Pascal BOUSQUET (Cambodia Cycling Academy)

84 - Vaucluse – Avignon

85 - Vendée - La Roche-sur-Yon

- Mathieu BURGAUDEAU (Total Direct-Energie)

- Fabien GRELLIER (Total Direct-Energie)

- Simon SELLIER (Total Direct-Energie)

86 - Vienne – Poitiers

- Valentin FERRON (Total Direct-Energie)

- Romain DUVERGER (Euro Cycling Trips – CMI)

87 - Haute-Vienne – Limoges

88 - Vosges – Épinal

- Nacer BOUHANNI (Arkéa-Samsic)

- Charles PLANET (Novo Nordisk)

89 - Yonne – Auxerre

90 - Territoire de Belfort – Belfort

91 - Essonne – Évry

- Tony GALLOPIN (AG2R-La-Mondiale)

- Kenny ELISSONDE (Trek-Segafredo)

- Yoann OFFREDO (Circus Wanty-Gobert)

- Adrien GUILLONNET (Saint-Michel Auber 93)

92 - Hauts-de-Seine – Nanterre

- Florian MAITRE (Total Direct-Energie)

- Tanguy TURGIS (Total Direct-Energie)

- Paul PENHOET (Groupama-FDJ Conti)

93 - Seine-Saint-Denis – Bobigny

- Kévin LEDANOIS (Arkéa-Samsic)

- Stéphane Kervadec (BAI – Sicasal – Petro de Luanda)

94 - Val-de-Marne – Créteil

- Dorian GODON (AG2R-La-Mondiale)

95 - Val-D’oise – Pontoise

- Théo NONNEZ (Groupama-FDJ Conti)

974 - Réunion – Saint-Denis

- Donovan GRONDIN (Arkéa-Samsic)

- Lorenzo MANZIN (Total Direct-Energie)

Par Jean-Guillaume Langrognet