Le Giro di Sicilia 2022 dévoilé : le parcours et les étapes en détail

Publié le 18/02/2022 16:45

Du 12 au 15 avril, l'île accueillera les quatre étapes du Giro di Sicilia Eolo. Moins d'un mois plus tard, elle accueillera les premières étapes sur le sol italien après la Grande Partenza du Giro d'Italia depuis la Hongrie.

Le parcours du Tour de Sicile 2022 en détail

Les quatre étapes du Giro di Sicilia Eolo 2022 ont été présentées aujourd'hui au siège régional sicilien de Catania. Cette année, la course suit un parcours varié adapté aux caractéristiques de chaque type de coureur : sprinteurs, puncheurs et grimpeurs. Moins d'un mois plus tard, l'île accueillera le Giro d'Italia, qui arrivera de Hongrie, la Sicile accueillant la journée de repos et les deux premières étapes sur le sol italien après la Grande Partenza en Hongrie.





Étape 1 - 199km - MILAZZO - BAGHERIA

Le parcours est ondulé, courbé et vallonné. À l'exception de quelques kilomètres après le départ, l'étape se joue sur la ss. 13, qui longe la côte nord de la Sicile. Une courte montée vers Tindari après 30 km sera le seul obstacle topographique, ainsi qu'une courte et raide montée vers Termini Imerese, où les points de sprint seront à prendre. Une dernière ligne droite rapide mènera à un sprint du peloton. À 3 km de l'arrivée, le parcours quitte la ss 113 et entre dans la ville de Bagheria.

À 2 400 m de l'arrivée, le parcours prend un virage à gauche suivi d'un virage à droite, menant à un large virage de près d'1 km sur une route large. Il y a un dernier virage qui mène à la grande ligne droite de départ (350 m), sur goudron. Les derniers kilomètres sont en légère pente (pente moyenne de 1,5 %).

Étape 2 - 152km - PALMA DI MONTECHIARO - CALTANISSETTA

Cette étape difficile ondule continuellement le long de larges routes, à travers l'intérieur des terres. Mazzarino, Barrafranca et Enna sont les trois seules zones urbaines du parcours. Ici, les routes sont parfois étroites. Les points de KOM sont à gagner à Enna, au sommet de la montée qui mène au centre ville.

La finale de l'étape se joue sur des routes larges et bien goudronnées, avec une courte montée menant à l'arrivée, à Caltanissetta. Le parcours quitte la route nationale en direction du centre ville. Les 3 derniers kilomètres sont en légère montée avec de faibles pentes (moins de 2%). La dernière ligne droite (500 m) est sur un large macadam.

Étape 3 - 171km - REALMONTE - PIAZZA ARMERINA





L'étape présente un profil très ondulé. Il n'y a pas de grandes montées, mais une succession régulière de montées et de descentes plus ou moins longues, et seulement deux zones urbaines le long du parcours. L'étape passe par Canicattì, sur des routes étroites à certains endroits, puis emprunte un passage simple à travers Caltagirone. Le sprint intermédiaire se disputera ici, au sommet d'une courte ascension. Le final de l'étape se déroule sur une légère pente jusqu'à Piazza Armerina. Dans les 3 derniers kilomètres, le parcours monte à une pente moyenne de 5% pour atteindre Piazza Armerina, et se stabilise dans les 1500 derniers mètres, avec seulement deux ondulations qui mènent aux 200 derniers mètres sur des routes plates. La dernière ligne droite est large et goudronnée.

Étape 4 - 140km - RAGALNA - ETNA (Piano Provenzana)

Cette étape de haute montagne n'offre pratiquement aucune pause pour respirer après la mi-course. La première partie se déroule sur la route qui fait le tour de l'Etna, en passant par Biancavilla, Adrano, Bronte, Maletto et Randazzo. Ici, le parcours commence à monter sur le volcan, en le contournant à une altitude plus élevée, le long du sp. Quota Mille. Le parcours emprunte une descente technique à travers Linguaglossa, jusqu'à Piedimonte Etneo, et s'attaque ensuite à la première montée "supérieure" de l'étape, qui mène à Contrada Giuliana. Vient ensuite une descente technique à travers Milo et Santa Venerina, jusqu'à Giarre. Après le sprint intermédiaire à Mascali, le parcours emprunte une deuxième ascension, différente et un peu plus dure, vers Contrada Giuliana. Une courte descente en faux plat après le sommet classé mène à la montée finale (18 km), qui débute à Fornazzo.

La montée finale (18,0 km) s'effectue le long du versant oriental de l'Etna, en suivant une succession constante d'épingles à cheveux, le long de coulées de lave plus ou moins récentes. La pente moyenne est de 6,0 % (en tenant compte d'une courte descente après la bifurcation menant au Rifugio Citelli), avec des pentes moyennes de 9 % sur les 3 derniers kilomètres (et surtout autour de -2 000 m), pour atteindre 11 % à 1,5 km de l'arrivée. La dernière ligne droite (50 m) se fait sur une route goudronnée de 6,5 m de large.





Paolo Bellino, PDG de RCS Sport, a déclaré : "L'union avec la Région Sicilienne est consolidée depuis quelques années déjà. Ensemble, nous avons voulu ramener sur l'île non seulement le Giro di Sicilia mais aussi le Giro d'Italia qui, cette année, verra la région devenir un protagoniste avec les deux premières étapes italiennes après la Grande Partenza de Hongrie. Nous avons encore à l'esprit la grande victoire de Vincenzo Nibali sur Alejandro Valverde - lors de la dernière édition qui s'est tenue en octobre - témoignant que les grands coureurs aiment cette course. Du 12 au 15 avril avec le Giro di Sicilia et ensuite du 9 au 11 mai avec la Corsa Rosa, toute l'île pourra profiter du grand cyclisme et montrer au monde - à travers les images télévisées - toutes ses beautés".