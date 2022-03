Le guide de Gand - Wevelgem 2022

Publié le 24/03/2022 09:00

Ce dimanche, les champions des Flandres se retrouvent pour se jauger une dernière fois avant la Ronde Avec son parcours incertain, Gand – Wevelgem leur propose une splendide scène. A eux de décider du spectacle.

Le parcours de Gand - Wevelgem 2022 :

Cela fait maintenant deux décennies que Gand – Wevelgem ne s’élance plus de la cité éponyme. Depuis 2003, la commune de Deinze lui avait effectivement était préféré, avant qu’Ypres ne prenne le relais en 2020. Et si le parcours de l’épreuve a beaucoup évolué au cours de ces dernières décennies, il a néanmoins stabilisé ses points forts ces dernières années. Ainsi, comme en 2020 et 2021, les participants de cette 82e édition arpenteront les pentes du Kemmelberg par la montée du Belvédère (0,4km à 10,7% de moyenne), du Scherpenberg (0,7km à 3,1%), du Monteberg (1,0km à 5,4%) et du Baneberg (0,3km à 4,5%) dans son final.

Le parcours de ce Gand - Wevelgem 2022 | © Gand - Wevelgem

Mais son juge de paix devrait être la seconde ascension du Kemmelberg, par son versant de l’ossuaire, en hommage aux 5294 soldats français tués en 1918 en défendant la colline. Longtemps emprunté par la course dans la sens de la descente, sa pente vertigineuse le rendait trop dangereux, comme en témoigne la chute de Jérémy Roy en 2002. Désormais, ses 600 mètres de long à 10,9% de moyenne, présentant même des passages à une déclivité supérieure à 20%, en font une difficulté redoutable, dans laquelle les plus forts d’envolent naturellement.

Toutefois, une fois son sommet franchi, les coureurs auront encore 25 kilomètres de plaine à parcourir pour rejoindre Wevelgem en passant par Ypres. Cette portion ouvre totalement les possibilités de scénarios. Ces derniers temps, Gand – Wevelgem s’est régulièrement jouée au sprint. Depuis 2012, les évènements ont pris cette tournure 8 fois sur 10. Et par quatre fois, ces sprints décisifs ont concerné plus de dix coureurs. Mais l’apparition d’une nouvelle génération de coureurs ne jurant que par l’offensive déjoue toutes les statistiques. En 2020 comme en 2021, il s’en était fallu de peu pour qu’un attaquant ne s’en aille seul, tout équipier ayant disparu du final. En 2022, ce dénouement peut, plus que jamais, être envisagé !

L'affiche de Gand - Wevelgem 2022 | © Gand - Wevelgem

Les favoris de Gand - Wevelgem 2022 :

Wout Van Aert (Jumbo-Visma) : Vainqueur en 2021, 2 victoires cette saison

(Jumbo-Visma) : Vainqueur en 2021, 2 victoires cette saison Kasper Asgreen (Quick-Step Alpha Vinyl) : 11 e en 2020, 3e des Strade Bianche cette saison

(Quick-Step Alpha Vinyl) : 11 en 2020, 3e des Strade Bianche cette saison Matej Mohoric (Bahrain - Victorious) : 9 e en 2019, vainqueur de Milan - San Remo cette saison

(Bahrain - Victorious) : 9 en 2019, vainqueur de Milan - San Remo cette saison Oliver Naesen (AG2R - Citroën) : 3e en 2019, 4e du Het Nieuwsblad cette saison

(AG2R - Citroën) : 3e en 2019, 4e du Het Nieuwsblad cette saison Florian Sénéchal (Quick-Step Alpha Vinyl) : 2e en 2020, 9e du Het Nieuwsblad cette saison

(Quick-Step Alpha Vinyl) : 2e en 2020, 9e du Het Nieuwsblad cette saison Peter Sagan (TotalEnergies) : Vainqueur en 2013, 2016 et 2018, 5e de Milan - Turin cette saison

(TotalEnergies) : Vainqueur en 2013, 2016 et 2018, 5e de Milan - Turin cette saison Matteo Trentin (UAE Emirates) : 3e en 2020 et 2021, vainqueur du Samyn cette saison

(UAE Emirates) : 3e en 2020 et 2021, vainqueur du Samyn cette saison Greg Van Avermaet (AG2R Citroën) : Vainqueur en 2017, 3e du Het Nieuwsblad cette saison

(AG2R Citroën) : Vainqueur en 2017, 3e du Het Nieuwsblad cette saison Sep Vanmarcke (Israël – Premier Tech) : 2e en 2010 et 2016, 2 e de la première étape du Tour de la Provence cette saison

(Israël – Premier Tech) : 2e en 2010 et 2016, 2 de la première étape du Tour de la Provence cette saison Arnaud Démare (Groupama – FDJ) : 2 e en 2014, 10 e de Milan – San Remo cette saison

(Groupama – FDJ) : 2 en 2014, 10 de Milan – San Remo cette saison Mads Pedersen (Trek – Segafredo) : Vainqueur en 2020, 2 victoires cette saison

L'an passé, Wout Van Aert s'était imposé en costaud devant les italiens Giacomo Nizzolo et Matteo Trentin | © Jumbo Visma

Retransmission :

A partir de 13h sur RTBF (Belgique) et Eurosport, 13h20 sur la chaîne L’Equipe

Par Jean-Guillaume Langrognet