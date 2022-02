Le parcours du Criterium du Dauphiné 2022 révélé : La montagne à l'honneur

Publié le 10/02/2022 12:00

Le parcours de la 74e édition du Critérium du Dauphiné, du 5 au 12 juin prochain avec un départ donné en Ardèche pour la première fois, a été imaginé pour sélectionner des coureurs complets comme prétendants au titre.

La variété des terrains tout au long des huit étapes jusqu’à l’ascension finale au Plateau de Solaison donnera toutes leurs chances aux meilleurs grimpeurs comme Enric Mas ou David Gaudu, aux grands rouleurs du profil de Wout Van Aert et Rémi Cavagna, tout en laissant des opportunités à Julian Alaphilippe, Sonny Colbrelli et Benoit Cosnefroy d’assurer le spectacle et aux sprinteurs Dylan Groenewegen et Jasper Stuyven de chasser les bouquets.

Un parcours complet avec la montagne à l'honneur pour le Criterium du Dauphiné 2022

La séquence parait encore lointaine, mais le décor est d’ores et déjà choisi et promet de sélectionner parmi les premiers rôles les coureurs les plus complets de l’élite mondiale. La capacité à s’exprimer sur de multiples terrains, à mobiliser une équipe susceptible de protéger son ou ses leaders en toutes circonstances, ainsi que l’instinct qui invite à flairer les bons coups seront jugés dès les premiers jours. Le premier grand départ donné d’Ardèche donne l’occasion de se frotter à des reliefs intermédiaires qui n’excluront pas nécessairement les sprinteurs, hormis le troisième jour pour une première bataille de grimpeurs attendue sur les flancs du Puy de Sancy. C’est surtout avec le contre-la-montre du lendemain, dessiné sur près de 32 kilomètres entre Montbrison et La Bâtie d’Urfé, que se dessinera à mi-course une hiérarchie cohérente de prétendants au titre. Avantage aux rouleurs… à ce stade de la partie

Tous les renversements de situation seront encore envisageables aux abords des Alpes. L’étape d’approche arrivant à Gap peut sembler inoffensive à première vue, mais sa distance de presque 200 kilomètres pèsera dans les jambes pour affronter le programme du week-end. Car entre Saint-Chaffrey et Vaujany, le peloton empruntera pendant la quasi-totalité de la courte journée le parcours de la 12e étape du prochain Tour de France, avec les ascensions au col du Galibier puis au col de la Croix-de-Fer, avant de se hisser dans la station iséroise. La scène de l’explication finale du dimanche après-midi a déjà fait ses preuves, puisque lors de son unique apparition sur l’itinéraire du Dauphiné, la montée au Plateau de Solaison avait été exploitée en 2017 par Jakob Fuglsang pour déshabiller Richie Porte du maillot de leader. Un magnifique tremplin pour les grimpeurs qui voudront prendre leur revanche.

Les étapes de la 74e édition du Critérium du Dauphiné 2022

Dimanche 5 juin, étape 1 : La Voulte-sur-Rhône > Beauchastel, 191,8 km

Lundi 6 juin, étape 2 : Saint-Péray > Brives-Charensac, 169,8 km

Mardi 7 juin, étape 3 : Saint-Paulien > Chastreix-Sancy, 164 km

Mercredi 8 juin, étape 4 : Montbrison > La Bâtie d’Urfé, 31,9 km (clm-ind.)

Jeudi 9 juin, étape 5 : Thizy-les-Bourgs > Chaintré, 162,3 km

Vendredi 10 juin, étape 6 : Rives > Gap, 196,4 km

Samedi 11 juin, étape 7 : Saint-Chaffrey > Vaujany, 134,8 km

Dimanche 12 juin, étape 8 : Saint-Alban-Leysse > Plateau de Salaison, 139,2 km

Le profil des étapes du Criterium du Dauphiné 2022

"Le premier grand départ donné d’Ardèche, voilà par exemple une opportunité pour le Dauphiné de visiter les massifs intermédiaires, de parsemer les premières étapes de reliefs significatifs, mais abordables, sans obérer les chances des sprinteurs. De même, un début d’explication entre grimpeurs pourra se jouer sur les flancs du Puy de Sancy dès le troisième jour, tout en gardant les prétendants au titre dans une fenêtre chronométrique réduite" Christian Prudhomme

Les équipes sélectionnées pour le Critérium du Dauphiné 2022