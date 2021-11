Le président du Giro d'Italia défie Pogacar de faire un doublé Giro-Tour

Publié le 15/11/2021 18:40

Mauro Vegni, s’est montré un brin taquin en défiant le coureur Tadej Pogacar de faire un doublé Giro – Tour de France en 2022. Il a même minimisé l’intérêt d’un troisième maillot jaune.

Mauro Vegni, le président du Giro d’Italia, espère voir Tadej Pogacar participer au Giro d’Italia en 2022. Pour atteindre cet objectif, le patron du Tour d’Italie n’a pas hésité à lancer un défi au prodige slovène de 23 ans. Il s’est même montré un peu provocateur afin de toucher la fierté du coureur de l’équipe UAE Emirates. Dans une interview donnée à nos confrères Italiens au quotidien sportif italien « La Gazzetta dello Sport », le président de 62 ans a même minimisé l’intérêt de défendre son maillot jaune au Tour de France ce qui n’a pas manqué de faire lever quelques sourcils.

Quel intérêt d’un troisième maillot jaune ?

La semaine dernière, la 105ème édition du Giro d’Italia a été dévoilée. Les 21 étapes se dérouleront dans le courant du mois de mai 2022 et la course débutera à Budapest en Hongrie. Le président du Giro d’Italia assure que le tracé en fait « l'un des Giros les plus difficiles depuis plusieurs années ». Il est vrai que le parcours comprendra notamment 51.000 mètres d’ascensions et deux contre-la-montre dont un de 17,1 Km qui viendra boucler l’épreuve à Vérone.

Alors que le champion slovène de 23 ans assure qu’il tentera un jour de remporter le Giro d’Italia, tout le monde s’attend à ce qu’il privilégie une nouvelle victoire dans le Tour de France 2022 et que la Vuelta a España soit aussi un potentiel objectif prioritaire dans la saison du coureur de UAE Emirates mais pas le Tour d’Italie. Auprès de nos confrères italiens, le président du Giro d’Italia s’est interrogé sur l’intérêt de la défense du maillot jaune de Tadej Pogacar en 2022 : « Je ne pense pas que gagner le Tour de France trois ou quatre fois fasse une grande différence dans la carrière d'un coureur. Quand vous le gagnez une fois, vous avez prouvé que vous êtes un grand coureur et il n'y a plus rien à prouver ».

Plus de doublé Giro-Tour depuis 1998

Défendant l’intérêt d’un doublé Giro d’Italia – Tour de France, Mauro Vegni s’est montré un peu amer sur l’impasse que peuvent faire certains champions sur le Tour d’Italie : « De nos jours, les coureurs sont beaucoup plus prêts à gagner de grandes courses à un jeune âge que depuis longtemps, même lorsqu'ils n'ont que 23 ans. C'est dommage que personne ne semble avoir l'envie d'essayer de remporter le doublé Giro-Tour. Si je ne me trompe pas, le dernier était Pantani. Il est donc peut-être temps pour un coureur d'ajouter son nom à ce tableau d'honneur ».

Afin d’enfoncer le clou et de convaincre Tadej Pogacar de tenter le doublé l’an prochain, le président du Giro d’Italia a par ailleurs affirmé que désormais la plupart des coureurs n'ont pas la longévité nécessaire pour continuer à gagner des courses importantes. Ils devraient donc s'attaquer au doublé Giro-Tour pendant qu'ils sont au sommet de leur forme.

Giro Italia 2022