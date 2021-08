Le Tour du Limousin, l'épreuve de force

Publié le 17/08/2021 09:58

De mardi à vendredi, la chaîne l’Equipe retransmet le Tour du Limousin de 14h30 à 17h. Epreuve usante et ouverte, elle est le paradis des attaquants et fait le bonheur des connaisseurs. Ne manquez pas sa 54e édition !

La course de l’offensive

Retransmis en direct à la télévision depuis 2018, le Tour du Limousin a su immédiatement séduire son monde. Adorateurs des paysages ruraux ou amoureux de la Petite Reine, tout le monde y a trouvé son compte. Lorsque les premiers ont profité d’images aériennes de ces terres riches en Histoire, les seconds ont découvert une course nerveuse, au format propice aux attaquants. En effet, l’étroitesse des routes empruntées et l’absence de formation capable de contrôler la course jouent en faveur de l’audace, et font des milles et unes bosses du Limousin un formidable terrain de jeu pour les baroudeurs. Echappées et contre-attaques ont ainsi coutume de se succéder tout au long des quatre étapes, lessivant inéluctablement les participants dans les montagnes russes infernales dessinées par le parcours, pour aboutir forcément à des succès en costaud. Les bosses sont l'essence même du Tour du Limousin | © Tour du Limousin Organisation

Dès ses premières éditions, un jeune breton combatif et pugnace, du nom de Bernard Hinault, y faisait parler sa force, avant d’en faire la démonstration au monde entier sur la Grande Boucle. Effectivement, avant de lever les bras à cinq reprises sur les Champs-Elysées, le « blaireau » s’était adjugé deux fois l’épreuve limousine, devançant systématiquement le vaillant charentais Jacques Bossis. De même, en 1981, un certain Marc Madiot y remporta ses premières victoires professionnelles, préfigurant alors l’ampleur la force que l’on lui connait aujourd’hui. Dès lors, le Tour du Limousin devint une véritable pépinière à espoirs, l’épreuve de vérité où les résultats ne trompent pas. Cuisses et mollets y sont mis à mal, poussés à bouts et épuisés pour tirer le maximum de leur vigueur et se hisser de côte en côte, alors que les caboches chauffent sans cesse pour ne pas perdre la partie de manivelles se jouant au même moment. A deux reprises, en 2004 et 2007, le périgordin Pierrick Fédrigo usa ainsi de toute sa science de la course pour triompher au classement général.

Bref, le Tour du Limousin c’est un tout, un concentré de panache pur, une ode à l’escapade et une justice des costauds. Finalement, le Tour du Limousin c’est la Petite Reine dans ses plus beaux habits, la bicyclette sous son meilleur jour. Et de nombreux éléments indiquent que sa 49e édition ne devrait pas déroger à cette règle.

Un plateau savoureux

S’il n’a jamais acquis une dimension internationale, le Tour du Limousin s’est imposé comme l’une des courses références du calendrier continental européen. Les équipes françaises n’en font jamais l’impasse, et une horde de formations étrangères vient profiter de chances de bouquets dont elle ne dispose pas ailleurs. Cette année encore, les trois écuries tricolores appartenant au Word Tour se présentent au départ de l’Isle, dans la banlieue nord de Limoges, et le gratin de la seconde division y participe. Inéluctablement, cela fournit de belles têtes d’affiches, prêtes à profiter des terres limousines pour briller, se relancer ou se révéler.

Le plus célèbre d’entre eux est évidemment Thibaut Pinot. Absent des pelotons depuis cinq mois en raison de maux de dos persistants, le franc-comtois vient tout d’abord avec le désir de retrouver le goût de la compétition, mais cache également quelques ambitions. « Je veux montrer que je suis toujours là » confiait-il hier à nos confrères de L’Equipe. Histoire de réaffirmer encore un peu plus son style offensif... Ce Tour du Limousin 2021 marquera le grand retour de Thibaut Pinot dans les pelotons | ©

Dans les rangs de la Groupama-FDJ, il sera notamment accompagné du tout récent vainqueur de la Polynormande, le breton Valentin Madouas. Le clan des cadors français sera également complété par Christophe Laporte, tête de gondole de la Cofidis. Sorti très en forme du Tour, le varois pourra profiter de ses qualités de puncheur-sprinteur pour viser le général en espérant glaner quelques succès au passage. Dans ce même registre, il aura affaire à Bryan Coquard (B&B Hotels). Enfin, Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team), Pierre Rolland (B&B Hôtels) ou encore Warren Barguil (Arkea Samsic) tenteront de tourner en leur faveur les profils escarpés proposés par l’organisation. Christophe Laporte apparait comme le principal favori de cette 54e édition | © Team Cofidis

Tous ceux-ci seront opposés au vainqueur sortant, l’italien Luca Wackermann (EOLO-Kometa), toutefois moins en forme que l’an passé. Son compatriote et équipier, Vincenzo Albanese, devrait être davantage en mesure de faire rugir les tiffosis. Ces reliefs en dents de scie n’ont pas non plus manqué de recruter quelques classicmen, à l’instar du belge Greg Van Avermaet (AG2R Citroën Team) ou du tchèque Petr Vakoc (Alpecin-Fenix). Enfin, il faudra garder un œil sur le suisse Matteo Badilatti (Groupama-FDJ), particulièrement à son aise sur les routes du Tour de l’Ain à la fin du mois de juillet.

Un parcours alléchant

Rien que l’évocation des départements de la Haute-Vienne, de la Dordogne ou de la Creuse fait tressaillir les mollets de n’importe quel connaisseur, même le plus aguerri. Dans ces contrées, si le sol ne s’élève jamais bien haut, la plaine n’existe pas. Le pourcentage 0 est un mythe. Pour les particuliers, aller chercher sa baguette nécessite un peu de grimpette. Pour les cyclistes, rouler 180 bornes devient un terrible chantier. Aucun épouvantail ne se dresse pourtant sur ces terres, mais la répétition incessante de petites côtes a un effet bien plus pervers sur les jambes, celles-ci n’ayant pour seul répit que les courtes descentes. De sommet en sommet et de pied en pied, les organismes se vident et les corps s’usent, si bien qu’ils sortent absolument lessivés de ce tambour infernal. A ce stade, la fraîcheur est reine et dicte les gagnants. La fatigue, elle, enterre les perdants.

Par conséquent, les profils des quatre étapes constituant l’épreuve sont tous assez similaires. Si leur dénivelé élimine d’office les « grosses cuisses », ils ne sont pas non plus l’apanage des purs grimpeurs. Du punch est en effet nécessaire pour se hisser en premier au sommet des ultimes bosses, mais une légère pointe de vitesse peut également s’avérer utile en cas d’arrivée en petit comité.

Ce scénario devrait se produire dès aujourd’hui, avec la première étape reliant l’Isle à Sainte-Feyre, où les côtes de Saint-Laurent (1,2km à 4,2%), Sainte-Feyre (2km à 3,6%) et la Saunière (0,5km à 5%) sélectionneront les plus costauds dans les derniers kilomètres. Un sprinteur passant bien les bosses, tel Coquard ou Laporte, pourrait bien s’imposer. Profil de la 1ere étape du Tour du Limousin 2021 | © Tour du Limousin Organisation

Demain, en revanche, la côte finale de Payzac (1,5km à 5%) devrait davantage sourire à un puncheur, après un tour de circuit proposant deux côtes de secondes catégories, aux pourcentages plus importants (6,4% sur 2,7km pour la côte du Pervendoux, et 7,5% sur 1,3km pour la côte de Charoncle). Profil de la 2e étape du Tour du Limousin 2021 | © Tour du Limousin Organisation

Jeudi, le franchissement de la côte du Suc au Mary, et ses 3,8km à 7,4% de moyenne, ne devrait toutefois pas empêcher les meilleurs grimpeurs des sprinteurs de lever les bras à Lubersac. Profil de la 3e étape du Tour du Limousin 2021 | © Tour du Limousin Organisation

Enfin, vendredi, le traditionnel circuit final, tracé au nord de Limoges, sera le juge de paix du vainqueur de cette 54e édition, avec l’escalade à trois reprises de la côte de Beauvais (0,4km à 7,6%), au sortir d’une étape au dénivelé dantesque. Les hommes les plus forts se porteront naturellement à l’avant de la course pour s’expliquer en costaud, dans la quête du maillot jaune local. Et vu la qualité des représentants tricolores, cette bataille pourrait bien prendre des airs de championnat… Profil de la 4e étape du Tour du Limousin 2021 | © Tour du Limousin Organisation

Par Jean-Guillaume Langrognet