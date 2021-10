Les 5 statistiques les plus étonnantes de la saison cycliste 2020

Publié le 31/10/2021 11:35

Nous nous sommes arrêtés sur cinq statistiques étonnantes ou marquantes de la saison 2021, les voici :

TDF Etape 7 – Vierzon / Le Creusot | © A.S.O / Pauline Ballet

Le record de dénivelé positif avalé

Au jeu du dénivelé positif c’est Luis León Sánchez le coureur de chez Astana-Premier Tech qui détient le record avec 182 508m de D+ avalés sur les 68 jours qu’il aura passé en course. Le Français Guillaume Martin est en bonne position et se place troisième de ce classement avec 175 973m de D+ avalés sur les 67 jours de course de sa saison.

La course la plus rapide de la saison

La troisième étape du Tour de Szeklerland, course cycliste disputée en Roumanie, dans le Pays sicule, une région de la Transylvanie et qui fait partie de l’UCI Europe Tour détient la palme de la course avec la moyenne la plus rapide de la saison avec une vitesse moyenne enregistrée de 52,64km/h !

Le nombre de Km passés dans un groupe de tête

Il s’agit du Français Rémi Cavagna qui a passé pas moins de 1246km dans un groupe de tête cette saison. Vainqueur d’étape sur la Vuelta, et avec plusieurs secondes places comme sur le Giro d’Italia ou Paris-Nice Rémi Cavagna est donc le coureur qui aura passé le plus de Km dans un groupe de tête.

Le coureur avec la vitesse moyenne la plus élevée

C’est Leonardo Basso le coureur de 27 ans de la formation INEOS-Grenadiers qui détient le record avec 43,5km/h de vitesse moyenne sur les 2850km qu’il aura parcouru durant la saison.

Le nombre de blessures enregistrées sur la saison

La saison 2021 aura enregistré 121 blessures de coureurs c’est 84 de moins qu’en 2019, et 101 de moins qu’en 2015 ! Surprenant quand on se souvient des nombreuses et spectaculaires chutes que l’on a pu voir sur le Tour de France.

TDF Etape 7 | © A.S.O Charly Lopez

Nous remercions ProCyclingStats qui a inspiré ce top avec leurs statistiques de la saison 2020.